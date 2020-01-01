Зірки повторили свої образи з дитячих новорічних фотокарток: кумедна добірка
Напевне, в кожного є хоча б одна архівна світлина з дитинства, на якій ви позуєте в картатій сорочці чи сукні поряд з ялинкою. Не виключенням стали і українські зірки, які вирішили згадати свої дитячі роки та повторити образи, у які "змушували" одягатись батьки для новорічних заходів.
У проєкті видання Bit.ua такі зірки, як Джамала, Олександр Педан, Володимир Остапчук, Дар’я Коломієць, Нікіта Добринін та Діана Глостер приміряли кумедні банти на голову, зробили зачіски з кумедними чубчиками, та з миловидними і сором’язливими усмішками позували на фотокамеру.
До теми: Джамала повторила образ зі свого фото 30-річної давнини
Деякі із фотографій виявились особливо смішними, тому пропонуємо підняти собі настрій веселими перевтіленнями 30-річної давності у перший день 2020 року.
Володимир Остапчук
Знаєте, шо таке новорічний костюм? Це будь-який костюм з "дождіком". Тому, дівчата, якщо у вас є нарядна сукня, просто зафігачте все "дождіком" і буде красиво!
– зазначає ведучий.
Володимир Остапчук в костюмі зайця / Bit.ua
Дар'я Коломієць
Мені здається, я досі вірю в Діда Мороза у якомусь сенсі. А на Миколая завжди зазираю під подушку,
– зізналась Коломієць.
Дар'я Коломієць в костюмі сніжинки / Bit.ua
Нікіта Добринін
Дуже важливо правильно прикрасити ялинку. Більші іграшки мають висіти знизу, а менші – зверху. Так красивіше,
– рекомендує головний герой шоу "Холостяк 9".
Нікіта Добринін / Bit.ua
Джамала
Оскільки я зростала в сім'ї музикантів, то не можу уявити Новий рік без музики. Мама завжди грає на фортепіано, тато на акордеоні, а я співаю. Ось і тепер у всіх свята, а в мене концерт. І це прекрасна традиція,
– поділилась українська співачка.
Джамала в миловидному новорічному костюмі / Bit.ua
Олександр Педан
З третього класу в мене був віршик у школі: "У меня опять 36.6", і я почав виступати з величезним термометром на всіх концертах. Читав того віршика до 11 класу,
– пригадав шоумен.
Олександр Педан / Bit.ua
Діана Глостер
Я половину життя просила в Діда Мороза старшого братика, та реальність виявилась інакшою. Мені подарували 4 молодші сестри,
– розповіла фешн-блогерка.
Діана Глостер / Bit.ua
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