Зірки повторили свої образи з дитячих новорічних фотокарток: кумедна добірка

Напевне, в кожного є хоча б одна архівна світлина з дитинства, на якій ви позуєте в картатій сорочці чи сукні поряд з ялинкою. Не виключенням стали і українські зірки, які вирішили згадати свої дитячі роки та повторити образи, у які "змушували" одягатись батьки для новорічних заходів.

У проєкті видання Bit.ua такі зірки, як Джамала, Олександр Педан, Володимир Остапчук, Дар’я Коломієць, Нікіта Добринін та Діана Глостер приміряли кумедні банти на голову, зробили зачіски з кумедними чубчиками, та з миловидними і сором’язливими усмішками позували на фотокамеру.

До теми: Джамала повторила образ зі свого фото 30-річної давнини

Деякі із фотографій виявились особливо смішними, тому пропонуємо підняти собі настрій веселими перевтіленнями 30-річної давності у перший день 2020 року.

Володимир Остапчук

Знаєте, шо таке новорічний костюм? Це будь-який костюм з "дождіком". Тому, дівчата, якщо у вас є нарядна сукня, просто зафігачте все "дождіком" і буде красиво!

– зазначає ведучий.



Володимир Остапчук в костюмі зайця / Bit.ua

Дар'я Коломієць

Мені здається, я досі вірю в Діда Мороза у якомусь сенсі. А на Миколая завжди зазираю під подушку,

– зізналась Коломієць.



Дар'я Коломієць в костюмі сніжинки / Bit.ua

Нікіта Добринін

Дуже важливо правильно прикрасити ялинку. Більші іграшки мають висіти знизу, а менші – зверху. Так красивіше,

– рекомендує головний герой шоу "Холостяк 9".



Нікіта Добринін / Bit.ua

Джамала

Оскільки я зростала в сім'ї музикантів, то не можу уявити Новий рік без музики. Мама завжди грає на фортепіано, тато на акордеоні, а я співаю. Ось і тепер у всіх свята, а в мене концерт. І це прекрасна традиція,

– поділилась українська співачка.



Джамала в миловидному новорічному костюмі / Bit.ua

Олександр Педан

З третього класу в мене був віршик у школі: "У меня опять 36.6", і я почав виступати з величезним термометром на всіх концертах. Читав того віршика до 11 класу,

– пригадав шоумен.



Олександр Педан / Bit.ua

Діана Глостер

Я половину життя просила в Діда Мороза старшого братика, та реальність виявилась інакшою. Мені подарували 4 молодші сестри,

– розповіла фешн-блогерка.



Діана Глостер / Bit.ua