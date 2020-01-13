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Акторки з серіалу "Друзі" замилували мережу спільним фото

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Зірки серіалу "Друзі" / Instagram / @jenniferaniston

Серіал "Друзі" завершили знімати у 2004 році, однак і досі популярність ситкому не зменшується. Тому спільне фото акторок Дженніфер Еністон, Лізи Кудроу та Кортні Кокс викликало захват у прихильників.

Як відомо, 12 січня у Каліфорнії пройшла церемонія нагородження преміями Critics' Choice Awards, на яку завітали чимало голлівудських акторів. Однак не всі прийняли запрошення від організаторів, надавши перевагу затишному відпочинку. Так, Дженніфер Еністон, Кортні Кокс і Ліза Кудроу провели вечір разом, без зайвої уваги журналістів. 

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Згідно зі знімками, які зірки серіалу "Друзі" опублікували на офіційних інстаграм-сторінках, зустріч відбулась в одному з барів Лос-Анджелеса. Дженніфер Еністон, Ліза Кудроу та Кортні Кокс обрали буденні вбрання та насолоджувались спілкуванням втрьох. 

"Привіт від дівчат з залу", – написала Еністон, ймовірно, звертаючись до колег, які пішли на Critics' Choice Awards. 

Водночас інсайдери The Hollywood Life розповіли, що зустріч акторок була не випадковою. Дженніфер Еністон та Кортні Кокс так відсвяткували 30-у річницю знайомства. Дружити вони почали у 90-их, тому за цей час спільно пережили чимало особливих подій та сприймають одна одну як сестри.

У Джен багато друзів, яких вона любить, але її зв’язок із Кортні найсильніший. Вони більше нагадують сестер, ніж звичайних подруг. Вони вважають себе однією родиною. Тому Джен дорожить своєю дружбою з Кортні, вони бачили одна одну з різних боків упродовж стількох сезонів ситкому,
– розповів інсайдер.  

Відомо, що після запуску перших сезонів "Друзів" Дженніфіер Еністон та Кортні Кокс налагодили спілкування з усіма учасниками зйомок. Досі вони спілкуються з акторами ситкому, а Лізу Кудроу часто запрошують на вечірки вдома. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lisa Kudrow (@lisakudrow)

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Бред Пітт Дженніфер Еністон
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