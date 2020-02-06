Зірки серіалу "Всі жінки – відьми" публічно підтримали онкохвору Шеннен Догерті

Голлівудська акторка Шеннен Догерті днями заявила, що її онкохвороба не відступає, а медики діагностували вже 4 стадію раку. Таке зізнання 48-річної зірки сколихнуло не тільки мережу, але й весь шоу-біз. Зірки серіалу "Всі жінки – відьми" вирішили публічно підтримати онкохвору Шеннен.

Акторки Алісса Мілано та Роуз МакГавен, які зіграли Фібі та Пейдж у фентезійному серіалі, розмістили відповідні дописи у мережі. Зірки побажали Шеннен Догерті одужання та підтримали її у непростий час.

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"Тримаю тебе міцно в моєму серці", – написала Алісса Мілано.

"Я бажаю тобі світу і сил в твоїй боротьбі Шеннен Догерті. Ти надихаєш багатьох", – зазначила Роуз МакГавен.

I wish you peace and strength on your journey @DohertyShannen You are an inspiration to so many pic.twitter.com/Q8aDHPoYc6 — rose mcgowan (@rosemcgowan) February 4, 2020

Цікаво, що під час зйомок серіалу "Всі жінки – відьми" акторки не могли похизуватись дружніми стосунками. Журналісти довідались про численні конфлікти між Шеннен Догерті та Аліссою Мілано і Голлі Марі Комбс. Зірки не могли знайти спільну мову та нарікали на норовливий характер колеги. Тому продюсери внесли зміни у сюжет серіалу, а героїня Шеннен Догерті раптово загинула.

Проте онкохвороба акторки змусила забути всіх колишні непорозуміння та сварки. Тепер зірки серіалу "Всі жінки – відьми", хоч і не є близькими подругами, але все ж підтримують одна одну у складні часи.

Що відомо про хворобу Шеннен Догерті?Медики діагностували у Шеннен Догерті рак молочної залози у березні 2015 року. Вже восени 2017-го зірка готувалась до останньої операції та говорила про ймовірне одужання. Самопочуття акторки покращилось, про що вона відверто розповіла прихильників. Однак хвороба не відступила остаточно. На початку лютого 2019 року Шеннен Догерті відверто зізналась, що рак прогресує, а лікарі вже констатують 4 останню стадію.