Зірки "Щоденників вампіра" Єн Сомерхолдер і Пол Веслі створять спільний бізнес: подробиці

Популярні актори Єн Сомерхолдер і Пол Веслі, які зіграли спокусливих та харизматичних кровопивць у серіалі "Щоденники вампіра" повідомили про продовження своєї співпраці. Проте тепер зірки американського кіно працюватимуть разом не на знімальному майданчику.

Брати Сальваторе з серіалу "Щоденники вампіра", яких зіграли Єн Сомерхолдер і Пол Веслі, стали одними з найулюбленіших екранних холостяків, тому після завершення серіалу вирішили не роз'єднувати свій ідеальний "братерський" тандем.

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За сценарієм, головні герої часто п'ють бурбон після важкого дня, приходячи додому чи сидячи в кафе. Це стало так званою візитівкою братів-вампірів. Саме тому 40-річний Єн Сомерхолдер і 37-річний Пол Веслі вирішили створити власний алкогольний напій. Про це один із акторів повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Ви могли уявити, що брати Сальваторе питимуть свій власний бурбон? Що ж, так і буде! Ми з Полом і командою фахівців якраз працюємо над цим! Наш напій буде створений з пристрасті, працьовитості та безкомпромісної спраги якості. Хоча, як правило, бурбон виготовляється із зерна, дріжджів, води і кукурудзи,

– прокоментував Єн кадри з серіалу, на яких вони з Полом п'ють бурбон.

Також він додав, що випуск продукту від нього та Пола допоможе їхнім фанатам повернутися в минуле і згадати улюблені моменти з серіалу "Щоденники вампіра". Також вони з задоволенням поспілкуються з фанатами під час фан-зустрічей, на яких вони презентуватимуть напій.