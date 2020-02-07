Зірки ситкому "Друзі" погодилися на зйомки спеціального епізоду: подробиці

Ще з літа минулого року в мережі не стихають чутки про ймовірні зйомки продовження культового серіалу "Друзі". Шанувальники по всьому світові з нетерпінням чекали анонсу про повернення улюбленого ситкому і, схоже, зараз вони таки мають привід для щастя. Адже телекомпанії Warner Bros.TV вдалося дійти згоди з головними акторами.

Минулого року знаменитий серіал "Друзі" відсвяткував 25-річчя з дня виходу першої серії. Прихильники вважали цю знакову річницю чудовою нагодою для продовження картини. Проте, як раніше стверджувала Дженніфер Еністон, актриси Ліза Кудров, Кортні Кокс і вона сама хотіли б зняти спеціальний епізод ситкому, але колеги-чоловіки не оцінили такі ініціативи.

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Як повідомляє ви дання Deadline, актори та творці серіалу все ж наважилися на зйомки продовження серіалу "Друзі", який приніс їм шалену популярність. Інсайдери запевняють, що саме ці зйомки допоможуть популяризувати та успішно запустити платформу HBO Max, яка відтепер володіє правами на показ ситкому.

Улюблені персонажі Джої, Чендлер, Рос, Рейчел, Моніка та Фіббі повернуться на широкі екрани лише на одну годину, саме стільки триватиме спеціальний епізод. За ці зйомки кожен з шести легендарних акторів отримає гонорар, який оцінюють у суму від трьох до чотирьох тисяч доларів.



Останній день зйомок серіалу "Друзі" / Instagram / @courteneycoxofficial

Раніше головний креативний директор HBO Max Кевін Рейлі зазначив: "Навколо існує інтерес, і все ж ми не можемо запустити цей проєкт. Сьогодні це просто можливо". Проте промовистий допис актора Меттью Перрі в твіттері дав надію глядачам, що зйомки можуть анонсувати вже незабаром: "Великі новини не за горами..."

Big news coming... — matthew perry (@MatthewPerry) February 5, 2020

Що відомо про серіал "Друзі"?Серіал "Друзі" отримав чималу популярність у 90-их. Однак і досі кіномани із задоволенням переглядають кумедні епізоди про Джої, Чендлера, Роса, Рейчел, Моніку та Фіббі. За сюжетом, всі друзі живуть у Нью-Йорку та, як жителів мегаполісу, їх цікавлять декілька питань: де взяти гроші, як знайти своє місце в житті, де шукати своє кохання і як встигнути вчасно внести орендну плату за квартиру. Відтак головні герої серіалу потрапляють у курйозні ситуації, розважаються, закохуються і втрачають коханих, змінюють роботу та смакують каву в улюбленій кав'ярні поряд із домом. Кумедні історії "Друзів" підкорили світ, а остання серія, яка вийшла у травні 2004 року, розчулила всіх прихильників серіалу.