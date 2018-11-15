Зірки світового балету покажуть у Києві відомий шедевр в оригінальній постановці

20 листопада в столичному Національному театрі опери та балету зберуться майстри української та зарубіжної сцени, щоб подарувати глядачам шедевр світової класики – знамениту "Раймонду". За видовищністю і красою з цим твором може зрівнятися тільки "Лебедине озеро".

Головну чоловічу партію у київській постановці виконає прем'єр Норвезького театру опери і балету, колись провідний соліст Мюнхенського балету – Ерік Мурзагалієв. Заради участі в цьому проекті артист перекроїв свій гастрольний графік, який розписаний на рік вперед.

Мурзагалієв грає в найкращих театрах світу, його репертуар багатий всесвітньо відомою хореографією: Кранко, Ньюмейєр, Григорович, Петіпа, Баланчин… Свого часу талант і майстерність Еріка високо відзначили в Bavarian State Ballet і запросили його на провідні ролі в якості principal dancer Мюнхенського балету.



Ерік Мурзагалієв

В образі Жана де Брієнна з'явиться один із солістів Національно опери Сергій Кривоконь. А партію Раймонди виконює заслужена артистка України Наталія Мацак. Балерина виступає в найкращих залах Франції, Італії, Греції, Іспанії, Швейцарії, США, Китаю... Її майстерність визнано такими легендами балетної сцени, як Ольга Лепешинська, Юрій Григорович, Наталія Макарова.

В балетному світі "Раймонду" вважають "вищим пілотажем" для артиста. Головна роль – одна з найскладніших для виконання партій, адже у неї сім сольних варіацій. Не випадково про юну Майю Плісецьку, яка 20 січня відзначила б своє 93-річчя, театральний світ заговорив після її виступу саме в цьому балеті.



Балет "Раймонда"

Балет "Раймонда", який отримав неймовірну популярність в середині ХХ століття, до нині залишається одною з найскладніших вистав для будь-якої балетної трупи. Насичена хореографія вимагає від виконавців віртуозності та фізичної витривалості. Для артистів це – можливість показати всі грані техніки класичного танцю. Для глядачів – насолодитися вражаючим видовищем балетного майстерності.

Своєю популярністю за кордоном "Раймонда" багато в чому зобов'язана Рудольфу Нурієву, який вніс великий внесок у розвиток цього балету як балетмейстер і виконавець.

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