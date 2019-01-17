Зірки теж плачуть: Кендалл Дженнер відверто розповіла про підліткову боротьбу з вуграми

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Кендалл Дженнер відверто розповіла про боротьбу з вуграми
Кендалл Дженнер відверто розповіла про боротьбу з вуграми / Instagram / @kendalljenner

Часто прихильники зірок переконані, що знаменитості, які постають ідеальними на червоних доріжках, не страждають від проблемної шкіри. Ці міфи вирішила розвінчати модель та акторка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" – Кендалл Дженнер.

Вугрі – це поширена проблема всіх людей. Відтак і супермодель Кендалл Дженнер неодноразово приступала до боротьби з акне. І хоч на світських заходах та подіумах вона намагалась виглядати ідеально, ретельно приховуючи проблемну шкіру, зі своїми прихильниками вирішила бути максимально відвертою та розповісти правду.

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Кендалл Дженнер опублікувала несподівану заяву у своєму блозі. Модель заявила, що всі прагнуть ідеальності, якої насправді нема. Навіть ті, кого користувачі мережі вважають досконалими, лиш вдають із себе таких.

"Хоча у світі трапляються набагато більші проблеми, однак боротьба з акне мене виснажила. Це та проблема, з якою я стикнулась ще в підлітковому віці і яка змушувала мене відчувати тривогу, безпорадність і невпевненість. Ми живемо в той час, коли всі хочуть бути "досконалими" через вплив стандартів краси. Ми ділимося подробицями свого життя в Інтернеті і вибираємо найкращі фото для публікації. Я хотіла б розповісти молодому поколінню, що не все так ідеально", – зазначила Кендалл Дженнер. 

За словами моделі, в 13-річному віці вона зі сльозами поверталась додому зі школи. Все тому, що на її обличчі рясніли вугрі, яких зірка не могла позбутись. Люди, які зустрічали Кендалл Дженнер, звертали на недоліки шкіри увагу, від чого модель не стримувала розпачу. 

Кендалл Дженнер показала підліткові фото з вугрями
Кендалл Дженнер показала підліткові фото з вугрями / Instagram / @kendalljenner

Така підліткова проблема аж ніяк не змусила Кендалл Дженнер комплексувати, а навпаки – стимулювала до боротьби. Зірка зізналась, що емоційно стала сильнішою, тому упродовж десятка років шукала методи, які допоможуть очищувати шкіру. 

Це був довгий шлях, але я в захваті від того, якою стала моя шкіра. Я не думала, що настане той день, коли я буду почуватись впевнено, публікуючи фотографії без макіяжу,
– додала Кендалл Дженнер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

 

Теги: LifeStyle Мода Краса Кендалл Дженнер
Джерело: Lifestyle
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