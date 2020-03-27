Зірки "Жіночого Кварталу" заспівали про коронавірус: відео
Пандемія коронавірусу не тільки нажахала людей, але й надихнула на творчість. Так, представниці "Жіночого Кварталу" переспівали народну пісню "Чом ти не прийшов", додавши до неї текст у стилі карантину.
Ролик опублікували на фейсбук-сторінці "Жіночого Кварталу". У записі взяли участь Марта Адамчук, Лалі Ергемлідзе і Еліна Мбані, а також вагітна Віра Кекелія. Красуні постали перед прихильниками не в карантинному стилі: вони красувались у сукнях та з укладками волосся.
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Окрім цього, представниці гумористичного шоу врахували поради ВООЗ та не порушили умов карантину. Запис вони провели у своїх помешканнях, а акомпанував їм Роман Дуда – чоловік Віри Кекелії.
"Але все пройде, вірус відійде, вийдуть люди з хати. Буду я тебе не в пов'язочку – в губи цілувати!" – заспівали артистки.
Ролик набув шаленої популярності в мережі. Всього за добу його переглянули понад 1,5 мільйона разів. Окрім цього, тисячі прихильників "Жіночого Кварталу" засипали Марту Адамчук, Лалі Ергемлідзе, Еліну Мбані та Віру Кекелію компліментами.
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