Зіркова блогерка К'яра Ферраньї стала зіркою українського глянцю: фото
Одна з найпопулярніших блогерок, італійка К'яра Ферраньї знялася для обкладинки українського глянцевого журналу ELLE.
Про це повідомив глянець на своїй сторінці в Instagram.
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31-річна зірка знялася для великої кількості обкладинок світових глянців. Цього разу К'яра прикрасила український журнал.
Для грудневого номера ELLE Ukraine Ферраньї позували в об'єктиві італійського фотографа Рікардо Тіннелі. Зазначається, що у новому К'яра розкаже свої секрети, як стати успішним fashion-блогером і завоювати увагу великих брендів.
Для обкладинки К'яра позує у прозорому бюстгальтері від італійського бренду Intimissimi, адже вона є їхнім амбасадором.
Українські читачі глянцю також оцінили нову обкладинку. "Шикарна обкладинка", "Ой! Як гарно", "К'яра, вітаю! Моя Україна + дорога Ферраньї – найкраще поєднання", "Супер", – пишуть користувачі у мережі.
К'яра Ферраньї для ELLE Ukraine
Хто така К'яра Ферраньї?Відома італійська модель, бізнес-вумен, а також одна з найвідоміших світових блогерів. Також популярність дівчина отримала завдяки особистому контенту The Blonde Salad.
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