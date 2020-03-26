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Зіркова мама Катя Осадча порадила розваги для малечі на час карантину

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Катя Осадча порадила розваги для дітей / Instagram / @kosadcha

У період самоізоляції зірки українського шоу-бізнесу активно демонструють, як провести дозвілля вдома. Так, Катя Осадча, яка ледь не щодня ділитися порадами в соціальних мережах, розповіла, як розважає 3-річного сина Івана на карантині.

На особистій сторінці в інстаграмі телеведуча опублікувала чуттєвий кадр, на якому позує разом з чоловіком Юрієм Горбуновим та молодшим сином. Зіркове подружжя ретельно виконує умови національного карантину та власним прикладом доводить, що чимало ігор для малюків можна вигадати, навіть не виходячи з дому.  

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"Карантин для батьків – окреме випробування. Нині, коли не можна на майданчики й всі ізольовані по домівках, потрібно щодня вигадувати тисячі ігор для малечі", – пояснила Катя Осадча. 

Розваги для дітей від Каті Осадчої:

  • спільна руханка чи вправи з йоги: "Спробуйте розпочати, а діти до вас доєднаються. Головне, аби вправи були простими";
  • "Гаряче-холодно": "Ми ховаємо різні речі по будинку й почергово їх шукаємо";
  • іграшкові інструменти: "Нині у нас період цікавості до ремонтних робіт: викруток, молотків, іграшкових цвяхів із дерева. Ваша фантазія, куди й що можна забити. Наприклад, іграшкові цвяхи можна забити в мило";
  • сортування: "Макарони, крупи й овочі... іграшки однотонних кольорів";
  • ліпка: "Розкатати пластилін, як тісто для печива, й вирізати фігури. Можна використати солоне тісто та форми для печива";
  • пошук однакових елементів одного цілого: "Картинки потрібно розрізати на частини й змішати. Виходять своєрідні пазли, але простіші, ніж зазвичай";
  • гра в лікаря: "Іван "слухає" дихання та бере кров з пальця спочатку у дорослих, потім в іграшок";
  • хованки: "Син любить саме шукати";
  • розмальовки;
  • пазли;
  • конструктори.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карантин для батьків — окреме випробування. Нині, коли не можна на майданчики, й всі ізольовані по домівках, потрібно щодня вигадувати тисячі ігор для малечі. Івану три роки, тому розваги саме на цей вік. ⠀ ??‍♀‍ Сина важко до чогось змусити, тому більше спрацьовують спільні розваги. Іван справді дуже любить повторювати за батьками. Повторює навіть спільну руханку й вправи з йоги. Тож спробуйте розпочати, а діти до вас доєднаються. Головне — аби вправи були простими, такими, які вони легко повторять. ⠀ «Гаряче-холодно». Ми ховаємо різні речі по будинку й почергово їх шукаємо. Хвилин на 20 відволікти Івана можна. ⠀ Нині у нас період цікавості до ремонтних робіт: викруток, молотків, іграшкових цвяхів із дерева. У всіх хлопців такого віку напевно є іграшковий молоток. А решта — ваша фантазія, куди й що можна забити. До прикладу, іграшкові цвяхи можна забити в мило. Але все під пильним наглядом. Так, до речі, й мами навчаться вішати полиці. ⠀ ? Сортування. Брати можна все. Макарони, крупи й овочі (тільки не забудьте їх помити). Взагалі для сортування підійде будь-що. Також можна зібрати іграшки однотонних кольорів (частини конструктора) й запропонувати дитині розкласти всі деталі за кольорами. ⠀ Ліпка. Наше улюблене заняття — розкатати пластилін, як тісто для печива, й вирізати фігури. Можна використати солоне тісто та форми для печива. А можна одразу й печиво робити. Івана це дуже захоплює, може ліпити з годину точно. ⠀ ? Пошук однакових елементів одного цілого. Картинки (їх можна видрукувати) потрібно розрізати на частини й змішати. Виходять своєрідні пазли, але простіші, ніж зазвичай. Та й почати можна навіть з двох частин. ⠀ ??‍‍ Гра в лікаря. У цьому віці діти вже пам’ятають свій похід до лікаря і залюбки все повторюють. Іван «слухає» дихання та бере кров з пальця спочатку у дорослих, потім в іграшок. ⠀ Хованки. Іван цю гру полюбив давно, а зараз вона стала ще актуальнішою. Син любить саме шукати. ⠀ Без розмальовок (водні наші улюблені), пазлів, конструкторів теж ніяк. А ще секрет: частину іграшок ми ховаємо, щоб за кілька тижнів гратися ними з більшою цікавістю. ⠀ Час від часу писатиму такі пости, адже наш арсенал розваг збільшується

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

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Автор: Марина Джура
Теги: Карантин в Україні 2020 LifeStyle Зіркові діти Зіркові батьки Катя Осадча
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