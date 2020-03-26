Зіркова мама Катя Осадча порадила розваги для малечі на час карантину

У період самоізоляції зірки українського шоу-бізнесу активно демонструють, як провести дозвілля вдома. Так, Катя Осадча, яка ледь не щодня ділитися порадами в соціальних мережах, розповіла, як розважає 3-річного сина Івана на карантині.

На особистій сторінці в інстаграмі телеведуча опублікувала чуттєвий кадр, на якому позує разом з чоловіком Юрієм Горбуновим та молодшим сином. Зіркове подружжя ретельно виконує умови національного карантину та власним прикладом доводить, що чимало ігор для малюків можна вигадати, навіть не виходячи з дому.

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"Карантин для батьків – окреме випробування. Нині, коли не можна на майданчики й всі ізольовані по домівках, потрібно щодня вигадувати тисячі ігор для малечі", – пояснила Катя Осадча.

Розваги для дітей від Каті Осадчої:

спільна руханка чи вправи з йоги : "Спробуйте розпочати, а діти до вас доєднаються. Головне, аби вправи були простими";

: "Спробуйте розпочати, а діти до вас доєднаються. Головне, аби вправи були простими"; "Гаряче-холодно" : "Ми ховаємо різні речі по будинку й почергово їх шукаємо";

: "Ми ховаємо різні речі по будинку й почергово їх шукаємо"; іграшкові інструменти: "Нині у нас період цікавості до ремонтних робіт: викруток, молотків, іграшкових цвяхів із дерева. Ваша фантазія, куди й що можна забити. Наприклад, іграшкові цвяхи можна забити в мило";

"Нині у нас період цікавості до ремонтних робіт: викруток, молотків, іграшкових цвяхів із дерева. Ваша фантазія, куди й що можна забити. Наприклад, іграшкові цвяхи можна забити в мило"; сортування: "Макарони, крупи й овочі... іграшки однотонних кольорів";

"Макарони, крупи й овочі... іграшки однотонних кольорів"; ліпка : "Розкатати пластилін, як тісто для печива, й вирізати фігури. Можна використати солоне тісто та форми для печива";

: "Розкатати пластилін, як тісто для печива, й вирізати фігури. Можна використати солоне тісто та форми для печива"; пошук однакових елементів одного цілого: "Картинки потрібно розрізати на частини й змішати. Виходять своєрідні пазли, але простіші, ніж зазвичай";

"Картинки потрібно розрізати на частини й змішати. Виходять своєрідні пазли, але простіші, ніж зазвичай"; гра в лікаря: "Іван "слухає" дихання та бере кров з пальця спочатку у дорослих, потім в іграшок";

"Іван "слухає" дихання та бере кров з пальця спочатку у дорослих, потім в іграшок"; хованки: "Син любить саме шукати";

"Син любить саме шукати"; розмальовки ;

; пазли ;

; конструктори.

Станом на 26 березня в Україні підтверджено 179 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. 5 людей померли, а 4 людини з Чернівецької області повністю одужали – двох уже виписали, ще двох випишуть 27 березня.



Чому карантин важливий/ Інфографіка 24 Каналу