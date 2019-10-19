Зіркова мама Санта Дімопулос розповіла про дієту на грудному вигодовуванні: подробиці

Чимало знаменитостей у світі підтримують грудне вигодовування та присвячують публікації цьому на своїх сторінках у соціальних мережах. Серед них – колишня солістка гурту "ВІА гра" Санта Дімопулос, яка стала мамою вдруге 14 вересня в одному з пологових будинків у Монако.

Санта Дімопулос перетворила свою сторінку в інстаграмі на цікавий блог зіркової мами з багатьма рекомендаціями стосовно вагітності та народження дитини.

Читайте також: Народила дівчинку за 15 хвилин, – Санта Дімопулос розповіла про пологи у Монако

Свій новий пост знаменитість присвятила темі грудного вигодовування. Раніше жінка розповідала, що її новонароджена дочка Софія є дуже спокійною, а капризує лише тоді, коли хоче їсти. А зростає дівчинка повністю на грудному молоці, адже Санта вважає його найкориснішим.

Жодна суміш і близько не стоїть поряд. ВООЗ рекомендує годувати дитину грудьми мінімум шість місяців. Грудне молоко підлаштовано під індивідуальні потреби конкретної дитини, воно не тільки живить організм, але і захищає його. Також це емоційний зв'язок між мамою і дитиною,

– написала у публікації Дімопулос.

Санта Дімопулос повідомила, що вона не тримає жодної дієти під час грудного вигодовування. Зірка згадала, як їй в лікарні приносили випічку, десерти і червону рибу. За словами зіркової мами, вона їсть усе, крім деяких продуктів.

Санта Дімопулос про раціон харчування на грудному вигодовуванні:

1. "Я не вживаю шкідливу їжу – фастфуд, дуже жирне, солоне, солодке. Не їм консерви, ковбаси".

⠀

2. "П'ю багато води. У цей період навіть вночі п'ю. Це важливо для лактації і необхідно для здоров'я. Виходить не менше двох літрів в добу".

⠀

3. "Харчуюся різноманітно.Жири (масла, авокадо), білки (риба, м'ясо, морепродукти), вуглеводи (крупи, хліб, макарони). Фрукти, овочі, ягоди, кисломолочні продукти, чорний шоколад. Десерти – рідко. Незбиране молоко – ні. Каву також не п'ю, але читала, що одне горнятко можна, але мені просто не хочеться. Це ж стосується й алкоголю".

Редакція LifeStyle 24 наголошує, що грудне вигодовування – це індивідуальний вибір кожної жінки, до якого ніхто не має права змушувати.

Читайте також: Топ-6 міфів про грудне вигодовування: що необхідно знати