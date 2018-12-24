Зіркова матуся Кендіс Сванепул зачарувала стрункими формами в крихітному бікіні: фото

Зірка білизняного бренду Victoria's Secret встигає не лише позувати для модних глянців, а й доглядати за дітьми та проводити з ними спільний відпочинок. Після розставання з коханим Германном Ніколі вона старається відволікатись, мандруючи з друзями та сім'єю по цілому світу.

Наразі зірка перебуває на своїй рідній землі – в ПАР у столиці Кейптаун. Зірка ділиться фотографіями екзотичних рослин та незрівнянних краєвидів, не забуваючи при цьому засмагати на морському пляжі.

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Для чергового фото в Instagram модель одягнула купальник власного бренду Tropic of C червоного кольору із зав'язками. Роздільний купальник, що складався з маленьких трусиків та бюстгальтера, чудово підкреслював ідеальні форми 30-річної жінки. Свою голову вона прикрила солом'яним капелюхом, який був особливо трендовим у 2018 році, а до пляжного образу долала стильні прикрас. Кендіс зручно вмостилась на лежаку з білосніжним рушником, вдивляючись в африканські краєвиди.



Кендіс Сванепул в ПАР / Instagram / @angelcandices



Кендіс Сванепул в ПАР / Instagram / @angelcandices

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В Instagram-Stories вона також опублікувала дві світлини, на яких похизувалась стиглим зеленим виноградом та світлиною, на якій вона постала з сином Анакою на фоні місцевої савани.



Екзотика в ПАР на світлинах Кендіс / Instagram-Stories / @angelcandices



Екзотика в ПАР на світлинах Кендіс / Instagram-Stories / @angelcandices

Також, підбиваючи підсумки 2018 року, вона розмістила фінальне фото, датоване 25 грудня, на якому сфотографувалась зі своїми рідними: "Різдво в Африці".



Сім'я Кендіс Сванепул / Instagram-Stories / @angelcandices