Зіркове подружжя Тімберлейк і Біл продали розкішний пентхаус у Нью-Йорку: фото зсередини
Подружжя голлівудської акторки Джессіки Біл та співака Джастіна Тімберлейка нарешті знайшло покупців на свої елітні апартаменти у Нью-Йорку.
Зіркова пара продала пентхаус в Сохо за 6,35 мільйона доларів.
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Як пишуть американські таблоїди, покупця для елітної нерухомості знаметитостям вдалось знайти не з першого разу. Їм кілька разів доводилось знижувати вартість житла.
Пентхаус, в якому жило зіркове подружжя Тімберлейк-Біл
Вигляд з тераси пентхаусу, в якому Тімберлейк і Біл жили у Нью-Йорку
Простора ванна у пентхаусі, де жили Тімберлейк і Біл
Пара придбала ці апартаменти у 2010 році за 6,5 мільйона доларів, але після того, як у березні 2017-го стали власниками іншого пентхаусу за 20 мільйонів, квартиру в Сохо вирішили продати.
Кухня в апартаментах, де жили Біл та Тімберлейк у Нью-Йорку
Спершу Тімберлейк і Біл просили за своє помешкання 8 мільйонів, проте через відсутність потенційних покупців, суттєво знизили ціну.
Квартиру продали за понад 6 мільйонів доларів
Пентхаус знаменитостей вирізнається просторістю, чотири кімнати доповнює велика тераса.
Інтер'єр пентхаусу Джастіна Тімберлейка і Джесіки Біл у Нью-Йорку
Коридор квартири умебльований місткими шафами, які за стилем і кольором ідеально поєднуються з дубовою підлогою.
Пентхаус продали не з першої спроби
З великих панорамних вікон відкриваються неймовірні краєвиди Нью-Йорка.
Джесіка Біл та Джастін Тімберлейк продали пентхаус у Нью-Йорку: дивіться відео