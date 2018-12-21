Зіркове подружжя Тімберлейк і Біл продали розкішний пентхаус у Нью-Йорку: фото зсередини

Подружжя голлівудської акторки Джессіки Біл та співака Джастіна Тімберлейка нарешті знайшло покупців на свої елітні апартаменти у Нью-Йорку.

Зіркова пара продала пентхаус в Сохо за 6,35 мільйона доларів.

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Як пишуть американські таблоїди, покупця для елітної нерухомості знаметитостям вдалось знайти не з першого разу. Їм кілька разів доводилось знижувати вартість житла.



Пентхаус, в якому жило зіркове подружжя Тімберлейк-Біл



Вигляд з тераси пентхаусу, в якому Тімберлейк і Біл жили у Нью-Йорку



Простора ванна у пентхаусі, де жили Тімберлейк і Біл

Пара придбала ці апартаменти у 2010 році за 6,5 мільйона доларів, але після того, як у березні 2017-го стали власниками іншого пентхаусу за 20 мільйонів, квартиру в Сохо вирішили продати.



Кухня в апартаментах, де жили Біл та Тімберлейк у Нью-Йорку

Спершу Тімберлейк і Біл просили за своє помешкання 8 мільйонів, проте через відсутність потенційних покупців, суттєво знизили ціну.



Квартиру продали за понад 6 мільйонів доларів

Пентхаус знаменитостей вирізнається просторістю, чотири кімнати доповнює велика тераса.



Інтер'єр пентхаусу Джастіна Тімберлейка і Джесіки Біл у Нью-Йорку

Коридор квартири умебльований місткими шафами, які за стилем і кольором ідеально поєднуються з дубовою підлогою.



Пентхаус продали не з першої спроби

З великих панорамних вікон відкриваються неймовірні краєвиди Нью-Йорка.

Джесіка Біл та Джастін Тімберлейк продали пентхаус у Нью-Йорку: дивіться відео