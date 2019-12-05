Зіркові красуні перевтілилися в Джульєтту: приголомшливі фото для календаря Pirelli 2020

Щорічна робота італійського виробника шин цьогоріч була присвячена героїні трагедії Вільяма Шекспіра. У чаруючих образах постали голлівудські знаменитості Емма Вотсон, Крістен Стюарт, Індія Мур, Кріс Лі, Розалія, Мія Гот, Клер Фой, Яра Шахіді і Стелла Роверсі. Кожна з красунь приміряла два образи: сучасний та натхненний епохою середньовіччя.

В об'єктив італійського фотографа Паоло Роверсі кожна дівчина по-своєму передала драматизм однієї з найромантичніших історій. Зірки втілювали внутрішні переживання та власними образами продемонстрували актуальність шекспірівської героїні. Кожна з них поділилася особистим баченням того, хто для неї Джульєтта.

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Джульєтта – парадокс. Вона неймовірно невинна, і ця невинність дає їй силу та мудрість,

– розповіла Емма Вотсон.

Крістен Стюарт бачить героїню, яка переходить від невинної дівчинки до справжньої заколотниці, перетворюється в могутню жінку.

Трагічна історія Ромео і Джульєтти – це історія відчайдушного, нерозділеного кохання. Казка для одних, історія життя для інших,

– зізналася англійська акторка Клер Фой.

Загалом знаменитості перетворили процес зйомки на справжню театральну постановку. Хоч кожна з них відчула та передала образ Джульєтти по-своєму, але саме завдяки цьому різноманіттю вдалося втілити дев'ять неповторних граней легендарного персонажа.

Зіркові красуні в образі середньовічної та сучасної Джульєтти / Instagram /@pirelli

Не менш вражаючими є фото з-за лаштунків зйомки. Автор світлин Паоло Роверсі підкреслив, що таких неймовірних результатів команді вдалося досягнути завдяки людяності, моральності та цінностям моделей. Вони не грали, а проживали історію на майданчику.

Закулісся зйомок для календаря Pirelli 2020 / Instagram /@pirelli