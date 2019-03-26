Зіркові подружки Адель і Лоуренс перебрали з алкоголем в гей-барі: кумедне відео

Знаменита співачка Адель, яка нещодавно пішла зі сцени, а також оскароносна актриса Дженніфер Лоуренс вирішили влаштувати собі гучний дівич-вечір. Пара веселих подруг по-справжньому "відірвалась" в одному з популярних гей-барів у Нью-Йорку.

Як відомо, зірки таким чином вирішили відсвяткувати заручини Дженніфер Лоуренс. Адже їй нещодавно, за інформацією журналістів західних ЗМІ, освідчився бойфренд Кук Мароні – директор галереї сучасного мистецтва Gladstone Gallery.

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Відтак 30-річна Адель і 28-річна Дженніфер розважились у гей-барі, де не лише добряче перебрали з алкоголем, а й піднімалися сцену і танцювали з оголеними чоловіками.



Адель з оголеним чоловіком у гей-барі / Фото з соцмереж

На одному з відеороликів можна побачити, як сп'яніла Адель лежить на землі, а схвильована та водночас весела Лоуренс намагається її підняти і поправити розхристане волосся. Згодом стало відомо, що Дженніфер її насправді карала лоскотом за те, що вона програла в одному з конкурсів .

"Та ти, чорт візьми, заручена. Ти взагалі не повинна бути тут", – відповіла на "покарання" Адель своїй подрузі. Лоуренс у свою чергу зазначила, що "заручини ніяк не позначилася" на її "таланті пити" і веселитися.

This @thebritafilter video of drunk Adele and Jennifer Lawrence ON THE FLOOR last night at Pieces deserves your attention and acclaim. pic.twitter.com/Ulh6w0W4hS — Ξvan Ross Katz (@evanrosskatz) 23 марта 2019 г.

В мережі також з'явились й інші відеоролики та фото зі святкування заручин Дженніфер Лоуренс.

no one:

adele and jennifer lawrence: pic.twitter.com/QbShordLIH — oscar I NICKI TODAY (@ghostinIight) 23 березня 2019 р.

Adele and Jennifer Lawrence drunk at a gay bar is the buddy comedy we need. pic.twitter.com/YxO7S5IUGM — Alex Goldschmidt (@alexandergold) 23 березня 2019 р.

A Night At The Gay Bar: The New Album from @Adele "Stay-At-Home Mom" Adkins



"'If you want to dance, now is your chance' FINALLY became a lifestyle. We've been waiting for this moment for years, and yet we know that our scalps still ain't ready for the bops." - The Girls & Gays pic.twitter.com/2v72OOqDIB — Suz (@AdeleLDN) 23 березня 2019 р.