Зіркові тренери відкрили феєричний фінал "Голосу країни-9": відео

Популярні артисти – Монатік, Дан Балан, Потап і Тіна Кароль – відкрили грандіозне шоу "Голос країни-9". Зіркові тренери продемонстрували ефектну постановку та приголомшливий вокал.

У неділю, 21 квітня, українці дізнаються ім'я переможця вокального шоу "Голос країни 9 сезон". Та поки учасники проекту готуються до виходу на сцену, зіркові тренери показали спільну постановку.

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Тіна Кароль, Дан Балан, Монатік і Потап вийшли у фіналі "Голосу країни-9" із легендарною піснею Джона Леннона Come Together. Всі зіркові тренери вразили стильними вбраннями та своїм вокалом. Та, мабуть, найефектнішою була поява на сцені поп-діви Тіни Кароль. Вона спустилась до колег на 5-метровій конструкції у вигляді літери "V". Тіна Кароль приміряла досить пікантний образ із ковбойським капелюхом з бахромою.

Після ефектного виступу зіркові судді зайняли свої суддівські крісла в очікуванні першого виступу фіналістів.

"Суперфінал складається із трьох етапів: після кожного ми будемо прощатися з одним співаком. Спершу учасники заспівають сольну пісню, яку ретельно готували цілий тиждень. Під час другого раунду – вони співатимуть у дуеті зі своїм наставником. Третій крок: вирішальний – учасники знову заспівають наодинці!" – пояснили організатори шоу.

Голос країни 9 сезон 14 випуск: дивіться онлайн – виступ Тіни Кароль, Потапа, Монатіка та Дана Балана