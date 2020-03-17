Зірковий бал Met Gala 2020 переносять через коронавірус
Щорічний бал Інституту костюма Met Gala, який незмінно збирав найпрестижніших медійних особистостей, переносять на невизначений термін. Причиною такого рішення стала пандемія коронавірусу, яка не оминула й працівників, причетних до проведення заходу.
Нині провідні діячі в індустрії краси, музики та кінематографу в один голос заявляють про скасування або ж перенесення запланованих заходів. Так, бал Met Gala 2020 лише продовжив перелік тих грандіозних подій, на які щорічно з нетерпінням чекає уся світова спільнота.
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Урочистий вечір, за яким закріпилося звання модного Оскара, мав би відбутися вже 4 травня, адже його традиційно проводять у перший понеділок місяця. Цьогоріч Інститут костюма Метрополітен-музею, виставку якого відкривав Met Gala, відзначає своє 150-річчя, тому організатори ретельно дбали про те, аби захід відбувся з особливим розмахом. Його тему оголосили ще у листопаді минулоріч – "Про час: мода і тривалість".
Так, представники Метрополітен-музею, який раніше оголосив про своє закриття, заявили про перенесення світського балу після того, як у двох працівників діагностували симптоми коронавірусу.
Усі програми та заходи до 15 травня будуть скасовані або відкладені,
– повідомив речник Met Gala.
Met Gala 2019 / Channel 3000
Що відомо про Met Gala?Фешн-подія світового масштабу має декілька промовистих значень. Зокрема, це гала-концерт Інституту костюма в нью-йоркському Музеї мистецтв Метрополітен. Вперше бал Met Gala було проведено у 1948 році завдяки Елінор Ламберт, яку вважали "хресною мамою" американської моди. Вона була однією з центральних постатей у фешн-середовищі Нью-Йорка свого часу.
Відтак, щороку в перший понеділок травня урочиста подія Met Gala об'єднує найвідоміших осіб модної, музичної і кінематографічної індустрій, щоб провести збір коштів на підтримку фонду Інституту костюма Метрополітен-музею.