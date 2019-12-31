Зірковий бомонд привітав Наталку Карпу з народженням донечки: як назвали первістка

38-річна українська співачка зовсім нещодавно вперше стала мамою. Наталка Карпа з радістю ділилася зворушливими кадрами своєї доньки, проте ім'я крихітки не розголошувала. Сьогодні, 31 грудня, співачка відправилася додому з пологового будинку, аби Злата зустріла свій перший Новий рік вдома.

26 грудня у столичній клініці Наталка Карпа народила первістка. На офіційній інстаграм-сторінці новоспечена матуся розмістила чуттєве фото з чоловіком і донечкою. Співачка розповіла, що заповнила документи на свідоцтво, вказавши ім'я дитини. Однак тоді розголошувати цю таємницю артистка не стала.

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Проте сьогодні, 31 грудня, Наталку Карпу виписали з пологового будинку. Аби привітати молоду матусю, до столичної клініки завітали її зіркові колеги.

Так, на особистій сторінці співачки Світлани Тарабарової, яка впродовж року тішиться материнством, з'явився вітальний допис. Вона зумисне чи випадково розсекретила ім'я дівчинки. Крихітку назвали Златою і свою першу новорічну ніч донька Наталки Карпи проведе вже вдома.

Декілька днів тому наша талановита Наталка Карпа стала мамою. Сьогодні ми знайомились із маленькою Златою. Мурахи по шкірі. Новий світ, нове життя. Нехай ваше маленьке добре серце завжди надихає вас,

– прокоментувала чуттєві кадри зірка.

Розділити поповнення родини поспішити також фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя з дружиною Alyosha, телеведуча Соломія Вітвіцька разом з чоловіком режисером Владом Кочатковим та батьки виконавиці.



Зіркові колеги привітали Налатку Карпу з народженням доньки/ Instagram / @tarabarova