Зірковий бомонд зібрався на вечірці Пі Дідді: як виглядали Кардашян та Бейонсе

Американський репер та продюсер днями зібрав близьких та друзів на гучному святкуванні свого 50-річччя. Серед запрошених гостей помітили найуспішніших представників західного шоу-бізнесу: Періс Гілтон, Бейонсе та сімейство Кардашян практично у повному складі.

Судячи з усього, дрес-код заходу був в стилі black tie: чоловіки в елегантних смокінгах, а жінки в довгих розкішних вечірніх сукнях. Зіркові красуні прагнули здивувати блискучими образами та брендовим одягом.

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Одним з найяскравіших стало вбрання Кім Кардашян: зірка з'явилася в шовковій сукні кольору шампань зі шлейфом від британського модного дому Vivienne Westwood. Глибоке декольте вигідно підкреслило її груди. В якості аксесуару Кім вибрала клатч Chanel. Її чоловік Каньє Вест постав у елегантному костюмі синього кольору та білій сорочці.



Кім Кардашян і Каньє Вест / Instagram / @diddy



Кім Кардашян / Instagram / @diddy

Молодші сестри багатодітної матусі 35-річна Хлої Кардашян Та 22-річна Кайлі Дженнер теж постали на вечірці у приголомшливих образах. Кайлі одягла чорну сукню з блискітками та спокусливим розрізом і глибоким декольте від французького бренду BALMAIN. Білявка Хлої з'явилася в облягаючому брючному костюмі з паєтками. Вона ледь не оголила груди та підкреслила звабливий бюст золотим ланцюжком.

38-річна американська виконавиця Бейонсе постала на вечірці у відвертому образі. Її темну велюрову сукню прикрашало дорогоцінне каміння та екстримальний розріз, який дозволив вигідно підкреслити стрункі ноги зірки. Для того, щоб виглядати королевою світського заходу, співачка обрала прикраси зі смарагдами. Вона з'явилася разом зі своїм чоловіком Jay-Z, який є одним із найбагатших хіп-хоп виконавців за версією Forbes.

Зіркові гості на вечірці репера Diddy / Instagram / @diddy