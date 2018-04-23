Зірковий експерт шоу "Топ-модель по-українськи" покидає проект: несподівана заява

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"Топ-модель по-українськи: Костянтин Боровський йде з проекту
"Топ-модель по-українськи: Костянтин Боровський йде з проекту / Instagram / @kostya.borovski

28 грудня відгримів останній випуск 5 сезону шоу "Топ-модель по-українськи". Після грандіозного фіналу один із зіркових експертів – Костянтин Боровський – заявив, що покидає проект.

Несподівана заява з'явилась на Instagram-сторінці епатажного співака. Костянтин Боровський зізнався, що задоволений результатами шоу, оскільки Яна Кутішевська справді гідна перемоги на "Топ-модель по-українськи". Окрім цього, він подякував всім колегам за співпрацю. 

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"Вітаю Яну Кутішевську, вона пройшла складний шлях і гідна перемоги. Вітаю всю команду і всіх учасників – ми це зробили! Я вдячний за довіру і цікавий досвід. Дякую Андрію Оленичу за те, що знайшов мене, привів на проект і підтримав всі мої починання. Олексію Гадушевському – за те, що повірив в мене і посадив у крісло експерта. Музі проекту і супер-профі Аллі Костромічевій – за підтримку і турботу. Ти відразу прийняла мене в команду, всьому навчила і ввела в курс справи. Окрема подяка моєму медіа-коучу Павлу Інову", – написав Костянтин Боровський.

За словами артиста, він був сповнений ентузіазму, коли його запросили стати фешн-експертом на проекті. Оскільки мода, особливо street-fashion – це одне із захоплень Костянтина Боровського, йому вдалось донести до глядачів чимало цікавих думок. Та це не всі здобутки, якими може похизуватись співак. 

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За два сезони мені вдалося сказати багато. Разом з бандою "АГОНЬ" ми яскраво увірвалися на проект: зняли топовий кліп "Беги" з учасниками проекту (майже 5 мільйонів переглядів на YouTube), запалили на сцені в фінальному гала-шоу, я записав реп-трек "Ми на Топ-моделі", присвячений шоу і випустив натхненну Аллою Костромічевою лінійку одягу "Краса врятує". Одним словом, проявив занадто багато активності, яка, схоже, не зовсім вписалася в телевізійні рамки,
– заявив Костянтин Боровський. 

Та попри такий чималий успіх він все ж вирішив розпрощатись з проектом, адже "люди не змінюються: хулігана і нонконформіста по життю неможливо перетворити" на слухняного хлопця. За словами Костянтина Боровського, "в скандальному телешоу вітається вульгарність і клоунада, а перемагає не той, хто яскравіше на подіумі, а хто голосніше лається і далі плює". Тому його думка та поведінка фаворитів не збігалась із ефірними рамками, що й стало причиною для заяви про припинення співпраці з шоу "Топ-модель по-українськи". 

Топ-модель по-українськиЦе модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.

Теги: LifeStyle Новини України
Джерело: 24 Канал
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