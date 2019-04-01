Зірковий татусь: Енріке Іглесіас поділився кумедним відео з дітьми

Популярний іспанський співак Енріке Іглесіас разом з дружиною Анною Курніковою виховують двійнят – сина Ніколаса та дочку Люсі. Артист може похизуватися не лише успіхами у кар'єрі, а й щасливим батьківством.

Короткий ролик Енріке опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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На відео 43-річний Іглесіас показав, як однорічні діти катають його на машинці.

"Типова субота", – лаконічно підписав відео артист.

Енріке Іглесіас бавиться з дітьми: дивіться відео

Що відомо про стосунки Енріке Іглесіаса та Анни Курнікової?Російська екс-тенісистка Анна Курнікова та співак Енріке Іглесіас оголосили про свої стосунки ще у 2001 році. Після цього пара часто потрапляла до світових ЗМІ: журналісти отримували інформацію про розрив стосунків, вагітність екс-тенісистки і навіть нетрадиційну орієнтацію Іглесіаса. Проте всі чутки розвіялись, коли знаменитості стали батьками і оселились у розкішному маєтку.