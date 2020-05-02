Зіркову матусю Віру Кекелію виписали з полового будинку: відео

Популярна українська виконавиця, акторка "Жіночого Кварталу" Віра Кекелія вчора, 1 травня, зізналася, що стала мамою сина. Вона опублікувала перше фото в компанії коханого та малюка, а тепер поділилася відео, де показала виписку з полового будинку.

Первісток Віри Кекелії та музиканта Романа Дуди з'явився на світ в Києві. Зіркова пара не приховує свого щастя та радо ділиться з шанувальниками неповторними моментами. На особистій сторінці співачки в інстаграмі з'явилося чуттєве відео.

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На ролику щасливі батьки позують біля київського полового будинку ISIDA. Разом із Романом зустріти Віру та маленького Івана приїхала колега та подруга артистки Марта Адамчук. Вона зазначила, що через 20 років вони переглянуть цей ролик та згадають неймовірні миті.

Нагадаємо, Роман та Віра познайомилися на зйомках шоу "Голос країни-7". Обоє потрапили до команди Сергія Бабкіна. Там вони підтримували один одного та хвилювалися. Спершу була симпатія, яка згодом переросла у безмежне кохання. В жовтні 2017 року пара вирішила одружитися. А вже в лютому 2020 року Віра заявила про свою вагітність, опублікувавши ніжні світлини з округлим животиком.