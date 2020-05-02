24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Зіркову матусю Віру Кекелію виписали з полового будинку: відео

-
Віра Кекелія народила первістка
Віра Кекелія народила первістка / Instagram / @kekeliavera

Популярна українська виконавиця, акторка "Жіночого Кварталу" Віра Кекелія вчора, 1 травня, зізналася, що стала мамою сина. Вона опублікувала перше фото в компанії коханого та малюка, а тепер поділилася відео, де показала виписку з полового будинку.

Первісток Віри Кекелії та музиканта Романа Дуди з'явився на світ в Києві. Зіркова пара не приховує свого щастя та радо ділиться з шанувальниками неповторними моментами. На особистій сторінці співачки в інстаграмі з'явилося чуттєве відео.

Читайте також: Співачка Ешлі Сімпсон вагітна: зірка втретє стане мамою

На ролику щасливі батьки позують біля київського полового будинку ISIDA. Разом із Романом зустріти Віру та маленького Івана приїхала колега та подруга артистки Марта Адамчук. Вона зазначила, що через 20 років вони переглянуть цей ролик та згадають неймовірні миті.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений VERA KEKELIA (@kekeliavera)

Нагадаємо, Роман та Віра познайомилися на зйомках шоу "Голос країни-7". Обоє потрапили до команди Сергія Бабкіна. Там вони підтримували один одного та хвилювалися. Спершу була симпатія, яка згодом переросла у безмежне кохання. В жовтні 2017 року пара вирішила одружитися. А вже в лютому 2020 року Віра заявила про свою вагітність, опублікувавши ніжні світлини з округлим животиком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений VERA KEKELIA (@kekeliavera)

 

Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Зіркові батьки
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Найкращі мультфільми Disney, які варто переглянути з дітьми
сьогодні , 10:25 Найкращі мультфільми Disney, які варто переглянути з дітьми
Юлія Михайлова
5 біографічних фільмів, які варто переглянути кожному
1 травня , 14:25 5 біографічних фільмів, які варто переглянути кожному
Юлія Михайлова