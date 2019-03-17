Зірку "Беверлі-Гіллз, 90210" Люка Перрі кремували, – ЗМІ

Голлівудський актор Люк Перрі, відомий за участю в популярному серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210", не хотів бути похованим на кладовищі. Тому родичі кремували його та розвіяли прах.

За словами інсайдерів TMZ, Люк Перрі ще задовго до смерті просив, щоб його прах розвіяли на фермі у містечку Ванлер, штат Теннессі. Будинок голлівудський красень придбав у 1995 році, коли був на піку своєї слави та виконував роль Ділана Маккея у "Беверлі-Гіллз, 90210".

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Джерела додають, що ідея про покупку ферми зародилась у Люка Перрі після зйомок у фільмі "8 секунд". У кінострічці актор зіграв учасника родео, тому захотів цей досвід перенести в реальне життя. Він придбав маєток з прибудинковою територією в 380 акрів. У будинку Люк Перрі прожив упродовж 20 років, тому він був дуже особливим для актора.



Смерть Люка Перрі: тіло актора кремували / Hollywood Holler

Що відомо про смерть Люка Перрі

Популярного актора госпіталізували з інсультом 27 лютого. Люк Перрі потрапив до лікарні, де раніше знімався у серіалі "Рівердейл". Майже тиждень медики боролись за життя знаменитості, однак стан його здоров'я погіршився. Вже 4 березня родичі Люка Перрі оголосили про його смерть. За словами інсайдерів, помер актор у колі своїх найближчих родичів – дітей Джека і Софі, нареченої Венді Медісон Бауер, екс-дружини Мінні Шарп та матері. Перед цим близькі Перрі прийняли складне рішення та дали згоду на відключення його від апаратів штучного підтримання життя.

Як згодом з'ясувалось, 52-річний Люк Перрі планував одружитись зі своєю коханою Венді Медісон Бауер, з якою він був у стосунках майже 12 років. Пара навіть встигла відправити перші запрошення гостям, згідно з якими, церемонія повинна була відбутись 17 серпня 2019 року.



Запрошення на весілля Люка Перрі / TMZ

Своє чимале майно Люк Перрі заповів дітям – сину Джеку та доньці Софі. Наречена Венді Медісон Браун не отримала у спадок від коханого ані цента. Заповіт Люк Перрі склав ще у 2015 році, коли лікарі підозрювали, що він має онкохворобу.