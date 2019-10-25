Зірку "Гаррі Поттера" Емму Вотсон підловили за поцілунком з невідомим чоловіком

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Емму Вотсон підловили за поцілунком
Емму Вотсон підловили за поцілунком / Daily Mail

Одну з головних героїнь кіносаги про "Гаррі Поттера" Емму Вотсон, нещодавно папараці підловили за поцілунком з новим обранцем. Відомо, що до цього у 29-річної акторки був роман із забезпеченим програмістом.

Знаменитість була одягнена у досить простий та максимально домашній одяг. На ній був в'язаний білий светр у широку полоску, довга спідниця та голуба шапка.

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На фото помітно, як акторка розмовляє з кимось по телефону, втім і не обділяє увагою свого обранця. Під час розмови вона активно його обіймає та цілує. Чоловік був одягнений у чорну куртку, молочний довгий шарф, а його образ доповнювали окуляри та зібране у хвіст волосся.

Раніше акторка з’являлася на публіці з гейм-програмістом Бренданом Ірібе.


Новий обранець Емми Вотсон

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Кіно Емма Вотсон
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