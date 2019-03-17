Кейт Міддлтон обрала Емілію Кларк послом своєї благодійної кампанії: деталі

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Емілія Кларк і Кейт Міддлтон
Емілія Кларк і Кейт Міддлтон / Колаж: LifeStyle 24

Герцогиню Кембриджську і знамениту акторку поєднуватиме несподіваний, однак дуже важливий зв'язок. Зірка "Гри престолів" Емілія Кларк і член королівської родини Кейт Міддлтон разом підніматимуть важливі питання, що стосуються медицини та послуг від медпрацівників.

Про співпрацю Кейт Міддлтон і Емілії Кларк повідомляє іноземне видання People. Мати драконів і герцогиня Кембриджська розділили одну велику любов, яка полягає в усвідомленні важливості питання медицини і її послуг.

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32-річна британська актриса Емілія Кларк стала амбасадором (представником) глобальної компанії Nursing Now. Вона спрямована на підвищення кваліфікації медсестер у всьому світі. У лютому 2018 року Кейт Міддлтон повідомила про важливу кампанію, яка триватиме до 2020 року, як мінімум, коли відвідувала Королівський коледж акушерів і гінекологів. А нещодавно стало відомо, що першим послом у її ініціативі стане акторка Емілія Кларк.

Вони разом намагатимуться привернути більше уваги до роботи медсестер, які виконують одну з найважливіших робіт щодня.

З особистого досвіду і своєї роботи з Королівським коледжем медсестер (RCN) я знаю, що ця професія – основа всіх медичних послуг. Однак медсестри часто недооцінюються і зі зміною політики можуть домогтися набагато більшого в області профілактики і лікування,
– заявила Емілія Кларк.

 
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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Кейт Міддлтон Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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