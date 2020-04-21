Зірку Playboy Ешлі Маттінглі знайшли мертвою: причина смерті

Модель Playboy Ешлі Маттінглі, яка прикрашала сторінки знаменитого глянцю померла в 33-річному віці. Зірку знайшли мертвою у своєму будинку.

Відділ медичної експертизи в Техасі підтвердив цю інформацію, втім причину смерті поки що не розповіли, інформує Fox News. Зазначається, що експертиза для визначення офіційної причини смерті може зайняти від 30 до 90 днів.

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Розшукувати зниклу дівчину почав друг Маттінглі. Він довго не міг з нею зв’язатися. У п’ятницю він подзвонив у поліційне відділення в Остіні, заявивши, що його подруга зникла і довго не відповідає на телефонні дзвінки.



Ешлі Маттінглі

У дівчини залишився брат-близнюк Біллі Маттінглі, який вже підтвердив про трагічну смерть сестри у фейсбуці та дві сестри.

Попри те, що офіційно причина смерті не встановлена, сестра Маттінглі припускає, що Ешлі вчинила самогубство. Поруч з її тілом знайшли прощальну записку, зміст якої поки що не розголошується.



Модель Ешлі Маттінглі

Родичі моделі повідомляють, що дівчина довгий час боролася з алкоголізмом та токсикоманією. Також сім’я не виключає факт самотності, який спровокував карантин. Щоб не сумувати, нещодавно модель взяла в свою оселю цуценя.

Популярність модель здобула у 2011 році ставши дівчиною березня у журналі Playboy.



Модель на сторінках журналу Playboy