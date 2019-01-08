Зірку "Пліткарки" Блейк Лайвлі запідозрили у вагітності: фото

178 Читать новость на русском
Блейк Лайвлі
Блейк Лайвлі / www.gettyimages.com

Шанувальники гучно відреагували на нове фото голлівудської актриси Блейк Лайвлі. А все тому, що багатьом у мережі здається, що зірка вагітна третьою дитиною.

Фото, яке заінтригувало фанів, чоловік Блейк Раян Рейнольдс опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Гвінет Пелтроу показала свою 14-річну доньку: рідкісний кадр

Нагадаємо, що днями Рейнольдс став гостем шоу "Елен Дедженерес", під час якого вони з ведучою обговорювали плани пари на майбутнє і гаряче жартували на рахунок їхнього особистого життя з Блейк Лайвлі. Тоді чоловік жартома сказав про їхні інтимні стосунки з Блейк Лайвлі в ході розмови про їхніх дітей (у подружжя є двоє нащадків: трирічна Джеймс і дворічна Інес). На питання Елен про те, чи був у актора секс лише два рази на рік, Раян жартома відповів: "Так, всього два рази. Це робота за наймом. Я чекаю на третє запрошення".

Слова про "третє запрошення" заінтригували прихильників пари, а тепер у мережі обговорюють новий знімок закоханих.

Подружжя сфотографувалося в Новому Орлеані. На знімку Блейк і Раян позують із музичним продюсером Корі Річем і золотистими ретриверами.

Так, Лайвлі усміхається у камеру та сидить на сходах у домашньому чорно-білому комбінезоні. Відтак деяким шанувальникам здається, що зірка серіалу "Пліткарка" вагітна третьою дитиною через нібито округлий живіт.

Однак офіційного підтвердження чи спростування інформації про третю вагітність Лайвлі немає. 

 

Теги: LifeStyle Новини культури Блейк Лайвлі Зіркові мами Діти і неповнолітні Голлівуд
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Winter Romantik Fest 2019: як українські зірки готували кутю з різних регіонів – фотоогляд
сьогодні 14:31 Winter Romantik Fest 2019: як українські зірки готували кутю з різних регіонів – фотоогляд
Анастасія Манюхіна 449
Zara: історія успіху світового бренду
сьогодні 13:01 Zara: історія успіху світового бренду
Марія Ягодка 1493
Топ-5 різдвяних книжок: як посилити атмосферу зимових свят
8 січня 22:04 Топ-5 різдвяних книжок: як посилити атмосферу зимових свят
Євгенія Мазур 946
Таке запашне какао: корисні властивості ароматного напою
8 січня 17:07 Таке запашне какао: корисні властивості ароматного напою
Юлія Девда 648
Бабусин рецепт: як Ольга Сумська готує різдвяну кутю – ексклюзив
6 січня 15:01 Бабусин рецепт: як Ольга Сумська готує різдвяну кутю – ексклюзив
Анастасія Манюхіна 3022
Різдво у Карпатах: чим Україна приваблює туристів зі всього світу
6 січня 12:29 Різдво у Карпатах: чим Україна приваблює туристів зі всього світу
Анастасія Манюхіна 1338
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук