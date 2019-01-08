Зірку "Пліткарки" Блейк Лайвлі запідозрили у вагітності: фото

Шанувальники гучно відреагували на нове фото голлівудської актриси Блейк Лайвлі. А все тому, що багатьом у мережі здається, що зірка вагітна третьою дитиною.

Фото, яке заінтригувало фанів, чоловік Блейк Раян Рейнольдс опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Нагадаємо, що днями Рейнольдс став гостем шоу "Елен Дедженерес", під час якого вони з ведучою обговорювали плани пари на майбутнє і гаряче жартували на рахунок їхнього особистого життя з Блейк Лайвлі. Тоді чоловік жартома сказав про їхні інтимні стосунки з Блейк Лайвлі в ході розмови про їхніх дітей (у подружжя є двоє нащадків: трирічна Джеймс і дворічна Інес). На питання Елен про те, чи був у актора секс лише два рази на рік, Раян жартома відповів: "Так, всього два рази. Це робота за наймом. Я чекаю на третє запрошення".

Слова про "третє запрошення" заінтригували прихильників пари, а тепер у мережі обговорюють новий знімок закоханих.

Подружжя сфотографувалося в Новому Орлеані. На знімку Блейк і Раян позують із музичним продюсером Корі Річем і золотистими ретриверами.

Так, Лайвлі усміхається у камеру та сидить на сходах у домашньому чорно-білому комбінезоні. Відтак деяким шанувальникам здається, що зірка серіалу "Пліткарка" вагітна третьою дитиною через нібито округлий живіт.

Однак офіційного підтвердження чи спростування інформації про третю вагітність Лайвлі немає.