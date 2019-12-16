Зірку серіалу "Американські боги" звільнили через "неправильний посил для темношкірої Америки"

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Кадр з серіалу "Американські боги" / IMDb

51-річний актор і стенд-ап комік Орландо Джонс залишився без головної ролі у популярному телесеріалі "Американські боги" лише тому, що його персонаж відрізнявся від інших своєю позицією щодо темношкірих людей.

Відомий американський актор повідомив про те, що залишився без участі у проєкті на своїй сторінці в твіттері.

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Як відомо, в серіалі "Американські боги" Орландо Джонс грав роль африканського бога містера Ненсі. За сюжетом, його персонаж відрізнявся від інших богів з серіалу різким ставленням до рабства та расизму в історії США.

Піти з проєкту його "попросив" новий шоураннер серіалу Чарльз Ігл. Річ у тім, що йому не подобався цей герой, який, за його словами, "несе неправильний посил для темношкірої Америки". Розставання Орландо Джонса та серіалу "Американські боги" трапилося 10 вересня. Однак, попри подяку колегам за роботу, комік, ймовірно, незадоволений інцидентом, що трапився, адже він виступав також продюсером і співсценаристом проєкту.

Американські боги: український трейлер до серіалу онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
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