Зірку серіалу "Відчайдушні домогосподарки" заарештували у США

ФБР затримало актрису Фелісіті Хаффман, яка відома за роллю Лінетт Скаво в серіалі "Відчайдушні домогосподарки", через корупційний скандал.

Агентство Associated Press повідомило, що в центрі скандалу опинилася й актриса Лорін Локлін та ще 48 осіб, які не пов'язані з шоу-бізнесом.

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За інформацією видання, це найбільша афера в історії США. ФБР встановило, що багаті батьки платили величезні хабарі, аби їхні діти вступили в престижні навчальні заклади країни.

Хаффман заплатила 15 тисяч доларів, щоб її дочку прийняли в один із коледжів. Через це жінку заарештували та призначили заставу в 250 тисяч доларів.

У схемі був задіяний спеціальний список батьків, для яких вступ дитини коштував від 200 тисяч до 6,5 мільйона доларів США. Внески приймала організація Key Worldwide Foundation, яка нібито займалася підготовкою абітурієнтів.

Що відомо про Фелісіті Хаффман ? Американська актириса, яка прославилась завдяки ролі Лінетт Скаво в телесеріалі "Відчайдушні домогосподарки". За це вона отримала премію Еммі. Хаффман також знімалась у відомих кінострічках. У 2006 році її нагородили премією Золотий глобус та номінували на Оскар за головну роль у кінодрамі "Трансамерика".



Жінка живе у Лос-Анджелесі та виховує двох дітей.