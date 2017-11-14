Зірку шоу "Орел і решка" Настю Івлєєву не пустили до України: несподівані подробиці

27-річну ведучу тревел-шоу "Орел і решка. Перезавантаження" і популярну блогерку Анастасію Івлєєву не пропустили на територію України.

Про це повідомляють на сайті Державної прикордонної служби України.

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За інформацією, Івлєєва порушила українське законодавство, відвідавши окупований Крим 2017 року.

Жінка прилетіла в Київ рейсом з Мінська. У ході прикордонного контролю співробітники Держприкордонслужби з’ясували, що мандрівниця перебувала в АР Крим 2017 року. З її пояснень – на півострів вона їздила відпочивати і потрапила з території РФ авіаційним транспортом,

– йдеться у джерелі.

Відтак через порушення законів України ведучій Анастасії Івлєєвій "проставлено заборону в'їзду в Україну терміном на 3 роки та відмовлено в перетині кордону".