Зірку "Україна має талант" Аллу Клишту жорстоко вбили за кордоном

Європейські та вітчизняні ЗМІ вибухнули новиною: у Німеччині знайшли тіло українки Алли Клишти. Танцівниця, яка свого часу засвітилась у розважальному шоу "Україна має талант", померла у віці 33 років. Правоохоронці наразі розслідують жорстоке вбивство дівчини,

Про це повідомляє британський таблоїд The Daily Mail. Пропала українка Алла Клишта вкінці квітня 2019 року. Виявили це колеги танцівниці, які очікували її на запланованому виступі у Франкфурті. Коли ж Алла не приїхала на шоу та не відповідала на дзвінки, колеги звернулись за допомогою до правоохоронців.

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За кілька тижнів пошукових дій поліція встановила, що Аллу Клишту жорстоко вбили у Німеччині, а тіло дівчини викинули на південному заході країни. Українку знайшли мертвою 18 травня, однак тільки тепер стало відомо про моторошний злочин.

Наразі правоохоронці встановлюють всі деталі вбивства та не розголошують жахливих подробиць. Відомо тільки те, що у злочині підозрюють колишнього бойфренда Алли Клишти. Його ім'я на час слідства теж не повідомляють, зазначаючи лише вік ймовірного вбивці – 30 років.

На офіційній сторінці дівчини у Twitter видалили всі останні дописи танцівниці та фото. Ймовірно, це зробили правоохоронці або ж родичі українки. У мережі залишились тільки знімки, датовані 2012 роком.



Вбили зірку "Україна має талант" Аллу Клишту / Twitter / @AllaKlyshta

Вбивство українки Алли Клишти: що відомо про танцівницю

Талановита українка емігрувала до Німеччини понад 8 років тому. Саме в цій європейській країні Алла Клишта не тільки працювала, але й влаштовувала своє особисте життя. Про рішення виїхати за кордон українка не розповідала нікому та вже з Німеччини сповістила батьків про це. За її словами, причиною для еміграції було складне матеріальне становище родини.

Мої батьки вийшли на пенсію, тому стало дуже важко матеріально. Я прийняла рішення поїхати за кордон,

– розповіла Алла Клишта.

У 2011 році танцівниця вперше вийшла на українську сцену. Зробила вона це у шоу "Україна має талант". До цього Алла Клишта виступала на сцені німецького і румунського аналогів проекту.

Загалом Алла Клишта могла похизуватись чималими успіхами. Вона є рекордсменом України за кількістю одночасно розкручених обручів: танцівниця прокрутила 102 хула-хупа, вага яких становила 20 кілограмів.

На смерть Алли Клишти відреагували представники "Україна має талант". Вони створили ролик, у якому показали всі коментарі дівчини на проекті та її ефектні виступи.

Дивіться відео, як Алла Клишта виступала на "Україна має талант":