Зірку "Всі жінки – відьми" Роуз МакГоуен підловили на поцілунках з дівчиною

Голлівудська акторка Роуз МакГоуен, найбільш відома за участю у серіалі "Всі жінки – відьми", закрутила новий роман. Папараці сфотографували зірку на вулицях Нью-Йорка, коли вона цілувала дівчину.

Як повідомляє The Daily Mail, акторка влаштувала таємне побачення у суботу, 14 вересня. Папараці вдалось сфотографувати Роуз МакГоуен, коли вона з обраницею вийшли на вулицю біля одного з готелів Нью-Йорка. Дівчата не тільки палили, але й жваво щось обговорювали.

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За словами очевидців, голлівудська акторка та її пасія не винаймали номер у готелі. Роуз з таємничою брюнеткою пообідали в ресторані закладу, де не приховували своїх почуттів. Окрім цього, фотографам вдалось зробити знімки палких поцілунків дівчат.

На побачення Роуз МакГоуен обрала досить відвертий образ. Перед камерами вона постала у протертих джинсах та рожевому топі, який підкреслив неідеальні форми акторки. Водночас її обраниця, ім'я якої наразі невідоме, прийшла на обід у чорному вбранні oversize.

Наразі невідомо, чи дійсно Роуз МакГоуен закрутила новий роман. Ані акторка, ані її представники не коментують знімків, які створили чималий резонанс у мережі.

Що відомо про особисте життя Роуз МакГоуен?

Про особисте життя акторки Роуз МакГоуен з легкістю можна було б знімати кінострічку, адже її обранці завжди вражали прихильників. Зірка зустрічалась із Мериліном Менсоном, однак у 2001 році оголосила про розрив стосунків. Згодом акторка розповіла, що упродовж 2 років роману намагалась повпливати на наркотичну залежність музиканта. Це і стало причиною для розриву.



Актор Кіп Парду, музикант Ахмет Заппа, режисер Девід Зінцеско – це далеко не весь список чоловіків, які були в житті Роуз МакГоуен. Однак у 2013 році акторка визначилась із чоловіком та пішла до вівтаря з художником Дейві Дітейлом. Пара оселилась у Лос-Анджелесі, а вже у 2016-му оголосила про розлучення. Відтоді Роуз більше не афішувала своїх стосунків, відмовляючись коментувати будь-які чутки.