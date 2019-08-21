Зірок, які зіграли запеклих ворогів у "Гаррі Поттері", запідозрили у романі: подробиці

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Емма Уотсон і Томас Фелтон
Емма Уотсон і Томас Фелтон / Кадр з фільму "Гаррі Поттер"

Головні герої улюбленої магічної саги кількох поколінь, ймовірно, перебувають у стосунках. Емма Уотсон, яка зіграла Герміону у фільмі "Гаррі Поттер", та Томас Фелтон, якому дістала роль Драко Мелфоя, опублікували спільне фото, через яке фанатів не покидають підозри.

Нещодавно в мережі з'явилися знімки від папараці, на яикх Емма Уотсон постала з 39-річний гейм-програмістом Бренданом Ірібе. Прихильники жартували, що зірка "Гаррі Поттера" знайшла собі "нового Брендана", адже незавдовго до цього вона порвала стосунки з Бренданом Волласом.

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Однак після опублікованого фото Томасом Фелтоном, який зіграв Драко Мелфоя, фанати запідозрили акторів у новому романі. Зірка "Гаррі Поттера" поділився спільним знімком зі своїм затятим ворогом "Герміоною". На фото актори постали у домашньому вбранні, а в руках Емма тримала гітару. Судячи з коментаря Томаса, він вчить екс-колегу грати на музичному інструменті.

Фанати акторів залишили чимало коментарів під спільною світлиною, запідозривши їх у романі. Один із прихильників навіть поєднав імена героїв, написавши під фото "Драміона".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quick learner x

Допис, поширений Tom Felton (@t22felton)

 

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Теги: LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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