Зірок, які зіграли запеклих ворогів у "Гаррі Поттері", запідозрили у романі: подробиці

Головні герої улюбленої магічної саги кількох поколінь, ймовірно, перебувають у стосунках. Емма Уотсон, яка зіграла Герміону у фільмі "Гаррі Поттер", та Томас Фелтон, якому дістала роль Драко Мелфоя, опублікували спільне фото, через яке фанатів не покидають підозри.

Нещодавно в мережі з'явилися знімки від папараці, на яикх Емма Уотсон постала з 39-річний гейм-програмістом Бренданом Ірібе. Прихильники жартували, що зірка "Гаррі Поттера" знайшла собі "нового Брендана", адже незавдовго до цього вона порвала стосунки з Бренданом Волласом.

Читайте також: Pandora випустить колекцію прикрас, яку присвятить всесвіту "Гаррі Поттера": подробиці

Однак після опублікованого фото Томасом Фелтоном, який зіграв Драко Мелфоя, фанати запідозрили акторів у новому романі. Зірка "Гаррі Поттера" поділився спільним знімком зі своїм затятим ворогом "Герміоною". На фото актори постали у домашньому вбранні, а в руках Емма тримала гітару. Судячи з коментаря Томаса, він вчить екс-колегу грати на музичному інструменті.

Фанати акторів залишили чимало коментарів під спільною світлиною, запідозривши їх у романі. Один із прихильників навіть поєднав імена героїв, написавши під фото "Драміона".