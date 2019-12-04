Зламали руку охоронцю: Шепелєв розповів, як на нього і сина хотів напасти батько Фріске

Білоруський телеведучий Дмитро Шепелєв дав відверте інтерв’ю російській телеведучій Ксенії Собчак, де розповів про кількарічні проблеми з родичами колишньої фактичної дружини Жанни Фріске.

Білоруський телеведучий розповів, що одного разу батько Жанни прийшов на дитячий майданчик з пістолетом, погрожував йому, але тоді між ними став охоронець і відвів чоловіка в сторону. Іншого разу батько Фріске чекав на Шепелєва і внука із сумнівними чоловіками біля їхнього помешкання.

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Ми з Платоном повертаємось в квартиру, в якій ми жили, і нас вже чекали 5 людей, двоє з яких – у федеральному розшуку та сам батько. З нами була охорона і що вони хотіли – ми не знаємо. На моїх очах і Платона охоронцю зламали руку. Він нас закрив, а дідусь тягнувся через нього до свого внука, якому тоді було 2 роки і який був в мене на руках,

– приголомшив зізнанням Шепелєв.

Дмитро Шепелєв також зізнався, що тривалий час намагався не коментувати ситуацію навколо скандалу з батьками Фріске, який тягнеться вже 4 роки. Хоч прогресу і не сталось, але суд, за проханням Володимира та Ольги Фріске, призначив їм особисті зустрічі з внуком Платоном у Москві по півтори години двічі на місяць.

Втім Шепелєв заявив, що після вироку суду батьки Фріске досі не бачились з Платоном, хоча на російських ток-шоу розповідають про нього, як про поганого батька. Зокрема, експартнер Фріске додав, що сама Жанна ще під час їхніх стосунків попереджала Дмитра про ймовірні проблеми з її родичами. Також вона тривалий час не спілкувалась з батьком – за 2 роки спільного життя з ведучим вона бачилась з батьком лише один раз. Натомість телеведучий додав, що його 6-річний син не задається питаннями, де його бабуся і дідусь, адже він чудово проводить час з батьками Дмитра Шепелєва.

Дивіться інтерв'ю Дмитра Шепелєва в Ксенії Собчак:

Що відомо про скандал з батьками Фріске?

Російська естрадна співачка Жанна Фріске померла від раку у 2015 році. Перед цим благодійна організація "Русфонд" за допомогою телеглядачів "Першого каналу" зібрала чималу суму на лікування артистки. Коли ж зірка померла, при поділу спадку було відкрито всі банківські рахунки, де було виявлено, що всі гроші було знято за кілька днів до її смерті.

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Згідно з договором "Русфонду", який був укладений ще із Фріске, всі кошти повинні були спрямовуватись виключно на її лікування, а вся звітність повинна була передаватись організації. Невитрачені суми мали були повернуті, що і не сталось.

Спочатку у незаконному збагаченні підозрювали Дмитра Шепелєва, але згодом стало відомо, що кошти зняли батьки Фріске – Володимир і Ольга. Обвинуваченими у цій справі стали вони і неповнолітній син Платон в особі його батька Дмитра Шепелєва. Московський суд ухвалив рішення стягнути 21,6 мільйонів рублів (близько 380 тисяч доларів) з сім'ї співачки Жанни Фріске. У 2017 році представники сім'ї попросили суд припинити провадження у справі за відсутністю доказів.