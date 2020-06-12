Українська співачка Злата Огнєвіч продовжує дивувати прихильників спекотними експериментами. Після перших еротичних фото артистка анонсувала кліп, у якому постане з оголеним чоловіком.

Кількасекундний ролик Злата Огнєвіч опублікувала на інстаграм-сторінці, чим розбурхала мережу. У новому кліпі артистка вирішила показати помсту коханому, який їй зраджував. За сюжетом, Злата Огнєвіч викрала бойфренда та скувала його в покинутій будівлі. У відео чоловік оголений, що додало еротичності кадрам.

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Відомо, що спекотний анонс стосувався прем'єри кліпу "Гола правда". Повне відео, за словами Злати Огнєвіч, з'явиться днями на її ютуб-каналі.

Якщо правда, тільки гола. Літо обіцяє бути спекотним і багатим на прем‘єри від мене. Скоро кліп,

– зазначила Злата Огнєвіч.

Пісня "Гола правда" вже доступна у мережі. Трек належить до трилогії Злати Огнєвіч, до якої також увійшли композиції "Ти обіцяв" і "Беги". Всі ці пісні артистки – про кохання, тому вони й символічно об'єднались у трилогію.

"Я хотіла, щоб кожен відчув мотивацію та посил, який я намагалась донести цією трилогією. Спочатку був відчай і біль, потім творчість і трансформація, а на завершення легкість та простота. Саме так я оголила перед вами свої емоції і це моя "Гола правда", – пояснила Злата Огнєвіч.

Слухайте пісню Злати Огнєвіч – "Гола правда": аудіо