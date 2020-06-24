Українська співачка Злата Огнєвіч відновила свої щоденні тренування у залі. Артистка показала це прихильникам, знявши на відео, як виконує поперечний шпагат. Ролик викликав захват у підписників блогу.

Як відомо, Злата Огнєвіч давно займається спортом і балетом. У шоу "Танці з зірками" вона продемонструвала свої розтяжки. Однак не менш ефектними виявились її кадри зі звичайного тренування.

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На інстаграм-сторінці артистка поділилась кількасекундним роликом, в якому постала у поперечному шпагаті в повітрі. Злата Огнєвіч приголомшила пластичністю свого тіла та підкачаними сідницями.

Однозначно, спорт – це спосіб життя, енергія і рух! А ще – нові ідеї, так як мозок, насичений киснем, краще працює,

– написала Злата Огнєвіч до допису.

Окрім цього, артистка поділилась секретами свого раціону, що допомагають їй тримати фігуру у бездоганній формі. Так, сніданок Злати Огнєвіч може складатись з:

крашу з авокадо з цільнозерновими хлібцями

білкового омлету на соєвому молоці

вітамінів – кальцію, В12, D3, омега 3-6-9

А от після ранкового тренування артистка залюбки п'є грейпфрутовий фреш. Результати тренування і правильного харчування Злати Огнєвіч викликали захват у її прихильників, які засипали сторінку зірки компліментами.



Злата Огнєвіч у спортзалі / Фото Instagram / @zlata.ognevich



Тренування і харчування Злати Огнєвіч / Фото Instagram / @zlata.ognevich