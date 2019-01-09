Злата Огневич похизувалася струнким животиком: яскраві фото з відпочинку

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Злата Огневич
Злата Огневич / Instagram/ @zlata.ognevich

Популярна українська співачка Злата Огневич після різдвяних свят вирішила втекти від нещадних морозів у райське містечко. Артистка відпочиває на Балі, де, як вона стверджує, літо триває цілий рік.

Неймовірні знімки і відео Злата Огневич публікує на своїй сторінці в Instagram. Співачка намагається показати своїм шанувальникам усі архітектурні пам'ятки і визначні місця, які вона відвідала під час своєї подорожі.

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Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Також під час відпочинку Злата активно проводила час, займаючись екстремальними видами спорту, які є дуже популярними у курортних містечках. Вона ходила на прогулянку зі слонами, займалася рафтингом і каталася на квадроциклах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Однак, попри активно проведений час, зірка українського шоу-бізнесу не забувала тішити шанувальників знімками у крихітних бікіні. На одній зі світлин Злата Огневич сиділа на березі моря у чорному купальнику, що дозволило розглянути відмінну спортивну форму співачки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

 

Теги: LifeStyle Мода Еротика Злата Огневич
Джерело: 24 канал
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