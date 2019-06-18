Злата Огневич показала фрагмент свого тренування: приголомшливе відео

462 Читать новость на русском
Злата Огневич показала тренування
Злата Огневич показала тренування / Instagram / @zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огневич завжди виглядає ідеально, демонструючи підтягнуту і струнку фігуру. Це є результатом наполегливих тренувань з персональним тренером та занять балетом. Фрагмент із походу до спортивного залу вона показала на своїй Instagram-сторінці.

На кадрах видно, як 33-річна Злата Огневич стоїть на круглій півкулі та балансує на ній. Водночас артистка виконує вправи на руки. Такі заняття зірка повторює тричі на тиждень, що й допомагає їй підтримувати  ідеальну форму. 

Читайте інтерв'ю: Я дуже ціную свою внутрішню свободу: Злата Огневич про політику, Євробачення та музику

Ось такими плавними рухами я підкачую горішок, щоб він раптом не перетворився на зморщену грушу. Особливо складно це робити в спеку, хочеться побути трохи ледачою пандою. Тренуюсь три рази на тиждень, плюс комбіную з уроками балету і вже є чудовий результат... А взагалі, люблю літо за шалений драйв у всьому,
– поділилась Злата Огневич. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

При цьому співачка зізналась, що слідує правилам правильного харчування, а її раціон насичений зеленню і фруктами, які містять незначний цукор. Окрім цього, Злата Огневич зменшила кількість швидких вуглеводів та забула про ситну вечерю. Водночас зірка намагається багато пити води, щоб шкіра була в тонусі і не виглядала мляво. 

В ексклюзивному інтерв'ю LifeStyle 24 артистка зізналась, що дозволяє собі порушувати правила харчування. Вона, як і будь-яка людина, полюбляє ласощі. Однак зі всіма зайвими калоріями Злата Огневич бореться у спортзалі або на заняттях балету. 

Я можу з'їсти великий шматок кексу з цукатами та шоколадом і 5 безе. Інколи я собі це дозволяю, адже я звичайна людина та люблю поїсти солодощів. Але після цього я йду на тренування, бо, перш за все, готуюсь до туру. Треба мати силу, щоб витримати всі навантаження, тому я займаюсь спортом і балетом, аби організм був готовий до будь-яких випробувань,
– зізналась Злата Огневич. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

 

blog_ava
У Кремлі миттєво відреагували на заяву Зеленського про Крим
сьогодні
7753
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Злата Огневич Фітнес
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Заборони для туристів: що не можна робити в популярних країнах світу
сьогодні 16:15 Заборони для туристів: що не можна робити в популярних країнах світу
Наталя Боднар 4493
Яких правил слід дотримуватися під час перельоту: корисна інструкція
сьогодні 15:39 Яких правил слід дотримуватися під час перельоту: корисна інструкція
405
Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки
сьогодні 11:07 Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки
330
"Люди в чорному: Інтернешнл": спроба відродити франшизу
сьогодні 10:38 "Люди в чорному: Інтернешнл": спроба відродити франшизу
Юлія Ліпенцева 662
День батька: як українські зіркові татусі виховують своїх дітей
16 червня 10:00 День батька: як українські зіркові татусі виховують своїх дітей
Юлія Турелик 2761
Новини
Більше новин
Залиште відгук