Злата Огневич показала фрагмент свого тренування: приголомшливе відео

Українська співачка Злата Огневич завжди виглядає ідеально, демонструючи підтягнуту і струнку фігуру. Це є результатом наполегливих тренувань з персональним тренером та занять балетом. Фрагмент із походу до спортивного залу вона показала на своїй Instagram-сторінці.

На кадрах видно, як 33-річна Злата Огневич стоїть на круглій півкулі та балансує на ній. Водночас артистка виконує вправи на руки. Такі заняття зірка повторює тричі на тиждень, що й допомагає їй підтримувати ідеальну форму.

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Ось такими плавними рухами я підкачую горішок, щоб він раптом не перетворився на зморщену грушу. Особливо складно це робити в спеку, хочеться побути трохи ледачою пандою. Тренуюсь три рази на тиждень, плюс комбіную з уроками балету і вже є чудовий результат... А взагалі, люблю літо за шалений драйв у всьому,

– поділилась Злата Огневич.

При цьому співачка зізналась, що слідує правилам правильного харчування, а її раціон насичений зеленню і фруктами, які містять незначний цукор. Окрім цього, Злата Огневич зменшила кількість швидких вуглеводів та забула про ситну вечерю. Водночас зірка намагається багато пити води, щоб шкіра була в тонусі і не виглядала мляво.

В ексклюзивному інтерв'ю LifeStyle 24 артистка зізналась, що дозволяє собі порушувати правила харчування. Вона, як і будь-яка людина, полюбляє ласощі. Однак зі всіма зайвими калоріями Злата Огневич бореться у спортзалі або на заняттях балету.

Я можу з'їсти великий шматок кексу з цукатами та шоколадом і 5 безе. Інколи я собі це дозволяю, адже я звичайна людина та люблю поїсти солодощів. Але після цього я йду на тренування, бо, перш за все, готуюсь до туру. Треба мати силу, щоб витримати всі навантаження, тому я займаюсь спортом і балетом, аби організм був готовий до будь-яких випробувань,

– зізналась Злата Огневич.