Злата Огневич показала рідкісне фото з батьком

Українська співачка Злата Огневич, яка стала жертвою погроз та переслідувань зі сторони невідомого чоловіка, що у березні 2019 року вчинив на неї напад, показала рідкісне фото зі своїм батьком Леонідом Бордюгом.

Нове фото Злата опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На світлині співачка кумедно позує зі своїм татом в сонцезахисних окулярах, однак Леонід Бордюг серйозно дивиться у камеру.

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Українська зірка рідко показує своїх батьків у соціальних мережах. Однак, якщо вона таки публікує фото, завжди супроводжує його зворушливим підписом. Зірка ніжно зазначила, що батько є дуже доброю людиною та чудово ставиться до неї.

Бачите, який тато серйозний? Але насправді він дуже добрий! Особливо – до мене,

– наголосила Злата.



Злата Огневич і її батько Леонід Бордюг / Instagram / @zlata.ognevich

Також минулого року Злата продемонструвала ніжний кадр, на якому вона проводить час з мамою на французькому курорті Сен-Жан-Кап-Ферра.

Щастя, коли бачиш, як мама посміхається... Насправді, це дуже легко зробити – треба просто любити своїх батьків,

– заявила Огневич.



Злата Огневич і її мама / Instagram / @zlata.ognevich