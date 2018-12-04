Злата Огневич показала, як підтримує ідеальну фігуру в формі: відео

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Злата Огневич показала своє тренування
Злата Огневич показала своє тренування / Instagram / @zlata.ognevich

Співачка Злата Огневич почала активно вести свій блог в Instagram. Артистка демонструє не тільки свої розкішні вбрання, але й наполегливі тренування.

Поєднувати спорт з чималою кількістю справ – можливо. В цьому переконана Злата Огневич. Зірка, яка активно гастролює, бере участь у стильних зйомках та світських заходах, показала, наскільки легко можна викроїти час для підтримки ідеальної фігури. 

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За словами Злати Огневич, багато українок витрачають години на соціальні мережі. Цей час вони з легкістю можуть присвятити своєму здоров'ю та зайнятись спортом. 

Якщо хочеш результат в будь-якій своїй діяльності – виходь із зони комфорту! Будь сильнішим за свої звички, покажи іншим людям, що все можливо і вся сила є в нас! Кидаю тобі виклик і пропоную дещо змінити! 
– мотивує Злата Огневич. 

Співачка поділилась відео, на якому вона демонструє 5 вправ на прес. Злата Огневич пропонує виконувати їх 15 – 20 разів. Спершу варто робити по одному підходу, а вже за тиждень "збільшувати градус напруги до 20 – 25 разів". В ефективності вправ не слід сумніватись, адже фігурі Злати Огневич може позаздрити кожна жінка. 

 

Теги: LifeStyle Поради Музика Злата Огневич Фітнес
Джерело: 24 Канал
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