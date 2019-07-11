Злата Огнєвіч представить акустичну програму в Києві: які хіти виконає артистка

Українська виконавиця Злата Огнєвіч лише повернулась з гастролей у США і вже планує вразити своїх земляків ексклюзивною програмою у Києві. Всім відомі хіти Злати можна буде почути у новій акустичній обробці.

Виступи зірки можна буде побачити вже 18 липня у в Caribbean Club Concert Hall. Там Злата Огнєвіч вперше виконає unplugged-версію хітів з нового альбому "Грані", а також пісні, які вже займали перші місця в українських хіт-парадах, таких як: "Танцювати", "Єдиний", "Doloni" та інші.

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Концерт Злати Огнєвіч у Caribbean Club Concert Hall / Прес-служба

Приємною несподіванкою для глядачів стане прем’єра її кількох нових пісень з майбутнього другого студійного альбому, над яким зараз працює співачка. Всі композиції будуть виконані разом з бендом Kaska Records Band в акустичній обробці за прикладом всесвітньо відомого проекту MTV Unplugged.

Для мене це новий формат, тому ми з музикантами активно готуємося до концерту в Caribbean Club Concert Hall. Акустика – це завжди оголені емоції та оголена душа, і мені хочеться бачити глядачів з такими ж емоціями,

– ділиться думками співачка про майбутній концерт.

Пропонуємо послухати декілька хітів Злати Огнєвіч перед грандіозним концертом.

Злата Огнєвіч – Солодка кара: дивитись відео онлайн

Злата Огневич – Танцювати: дивитись відео онлайн

Злата Огнєвіч – DOLONI: дивитись відео онлайн