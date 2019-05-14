Злата Огневич приміряла образ в стилі "Гри престолів": фото

"Гра престолів" підкорив мільйони любителів кіно, які створили чималий ажіотаж навколо виходу останнього 8 сезону саги. Серед прихильників є й чимало знаменитостей. Зокрема, українська співачка Злата Огневич.

На своїй офіційній сторінці в Instagram артистка показала фото, порівнявши образ з персонажем "Гри престолів". Злата Огневич постала перед камерами у шкіряному коричневому корсеті та штанах. Свій look вона доповнила зброєю, що дуже нагадувало стиль Ар'ї Старк.

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У дописі співачка зізналась, що войовнича дівчина із родини Старк – її улюблений персонаж із "Гри престолів". Ар'ю зіграла голлівудська акторка Мейсі Вільямс, яка за 8 років зйомок серіалу показала не тільки розвиток її героїні, але й власний акторський ріст. Відтак саме за неї найбільше спостерігає Злата Огневич у популярній сазі.

Ар'я Старк – це сила, обожнюю цю героїню,

– лаконічно написала Злата Огневич.

Окрім цього, співачка розповіла, що образ із "Гри престолів" вона приміряла для зйомок кліпу "Кукушка". Ролик вийшов у мережі у грудні 2010 року та вразив прихильників ефектними кадрами.

Дивіться кліп Злати Огневич на пісню "Кукушка": відео

Що таке "Гра престолів"?

Фентезійний серіал, створений на основі циклу романів "Пісні льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін написав перший роман у 1996 році, серіал вийшов на екрани лише через 15 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.



Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбулась на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Згідно з анонсом, серіал буде містити всього 6 серій тривалістю близько 7 годин.