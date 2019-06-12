Злата Огневич відверто розповіла, чому не планує повернутись у політику

Серед зірок вітчизняного шоу-бізнесу є чимало тих, хто прагне пройти у Верховну Раду та реалізувати свої політичні амбіції. Однак до них не приєднається співачка Злата Огневич, яка вже була депутаткою. В коментарі LifeStyle 24 вона пояснила, чому більше не прагне повертатись у політику.

Злата Огневич заявила, що вже займала крісло у Верховній Раді та, якби хотіла продовжувати політичну кар'єру, не склала б повноваження. Серед причин, з яких вона не хотіла б повертатись до парламенту, зірка назвала розбіжності у цінностях з іншими депутатами та прагнення "бути вільною людиною".

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"Звичайно, не планую повертатись у політику. Якби я хотіла – залишилась би у Верховній Раді ще тоді. Я пишаюсь тим, що зробила. Була велика спокуса залишитись, знаючи, що мене потім чекає, які переді мною відкриваються двері та люди. Але я дуже ціную свою внутрішню свободу, йду за покликом серця. Мені там не сподобалось. Не влаштували цінності, якими керуються люди на тих посадах. Тому я вирішила скласти повноваження. Я хочу бути вільною людиною та змінювати країну на краще своєю творчістю!" – заявила Злата Огневич.

Політична кар'єра Злати Огневич розпочалась після Революції Гідності. Артистка балотувалась від "Радикальної партії Олега Ляшка" та після року депутатської діяльності добровільно склала свої повноваження. Оголосила співачка про це під час засідання парламенту 10 листопада 2015 року.

Окрім цього, артистка не приховує, що має досить категоричну позицію щодо окупації Криму. Після анексії Злата Огневич, яка виросла в місті Судак та була обличчям рекламної кампанії півострова, розірвала всі контракти та остаточно переїхала до Києва. З того часу артистка не їздить до Криму, адже може стати політичним бранцем Кремля.

Якщо я поїду до Криму, то вже не повернусь. Я – не в'їзна на півострів,

– пояснила Злата Огневич.

Як відомо, чимало вітчизняних зірок планують балотуватись до Верховної Ради у 2019 році. Зокрема, це Святослав Вакарчук, Сергій Притула, Віктор Павлік, Анастасія Приходько, Оля Полякова. Вибори пройдуть передчасно, 21 липня 2019 року.