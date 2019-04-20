Злата Огневич засвітила стрункі ноги в ефектній міні-сукні

Українська співачка Злата Огневич прибула не премію "Золота Жар-птиця-2019" у сексуальній міні-сукні. Ефектне вбрання дозволило знаменитості продемонструвати усі плюси своєї фігури – стрункі ноги, тонку талію та пишне декольте.

Популярна українська співачка Злата Огневич чи не у кожному інтерв'ю ділиться своїми захопленнями та розповідає про види спорту, якими займається. Так, на церемонії нагородження музичної премії "Золота Жар-птиця-2019" у неї була можливість похизуватися результатом плідних занять, а саме – стрункими ніжками та відмінною спортивною формою.

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Блискуча міні-сукня вдало підійшла для премії під промовистою назвою "Золота Жар-птиця". Так, позуючи перед камерою у короткому платті українська зірка виставила одну ніжку вперед, демонструючи пружні м'язи. Варто відзначити, що на церемонії нагородження Злата Огневич стала справжньою тріумфаторкою. Вона отримала одразу дві статуетки у номінаціях "Співачка року" та "Денс хіт".



Злата Огневич / Instagram / @zlata.ognevich