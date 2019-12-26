Злата Огнєвіч переспівала культового "Щедрика": відео

Українська співачка Злата Огнєвіч переспівала українську різдвяну пісню "Щедрик", яка ввійшла в студійний альбом знаменитості "Сила поколінь".

На своїй сторінці в інстаграмі Злата Огнєвіч раніше зізнавалася, що заспівати "Щедрика" було її дитячою мрією. На офіційному ютуб-каналі співачки була опублікована студійна версія композиції, а на обкладинці альбому зірка тримає на руках малятко. Автором фото стала Христина Маслова.

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До дня народження композитора і автора "Щедрика" Миколи Леонтовича, який меломани святкують 13 грудня, Огнєвіч презентувала своє прочитання композиції.

У мене з дитинства ця пісня асоціюється з Різдвом, і це було моєю мрією – виконати цю сакральну композицію з дитячим хором. Саме тому ми вирішили, що варто прославляти нашу українську культурну спадщину і знайомити покоління, що підростає, з відомими композиціями в авторській обробці,

– зазначає Злата.

Представники співачки повідомляють, що робота над "Щедриком" велася понад два місяці спільно з солістом колективу "ManSound" Рубеном Толмачовим і дитячим хором.

Злата Огнєвіч – Щедрик: дивіться відео