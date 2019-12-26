24 канал техно Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar Дизайн покер
more

Злата Огнєвіч переспівала культового "Щедрика": відео

80 Читать новость на русском
Злата Огнєвіч / Instagram / @zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огнєвіч переспівала українську різдвяну пісню "Щедрик", яка ввійшла в студійний альбом знаменитості "Сила поколінь".

На своїй сторінці в інстаграмі Злата Огнєвіч раніше зізнавалася, що заспівати "Щедрика" було її дитячою мрією. На офіційному ютуб-каналі співачки була опублікована студійна версія композиції, а на обкладинці альбому зірка тримає на руках малятко. Автором фото стала Христина Маслова.

Читайте також: Злата Огнєвіч знялася оголеною у кліпі на пісню "Чом ти не прийшов": відео

До дня народження композитора і автора "Щедрика" Миколи Леонтовича, який меломани святкують 13 грудня, Огнєвіч презентувала своє прочитання композиції.

У мене з дитинства ця пісня асоціюється з Різдвом, і це було моєю мрією – виконати цю сакральну композицію з дитячим хором. Саме тому ми вирішили, що варто прославляти нашу українську культурну спадщину і знайомити покоління, що підростає, з відомими композиціями в авторській обробці,
– зазначає Злата. 

Представники співачки повідомляють, що робота над "Щедриком" велася понад два місяці спільно з солістом колективу "ManSound" Рубеном Толмачовим і дитячим хором.

Злата Огнєвіч – Щедрик: дивіться відео

 

Що подарувати хлопцю на Новий рік 2020: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
сьогодні
18963
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новорічні свята Різдво Злата Огнєвіч Музика
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 14:59 Гороскоп на 2020 рік Білого Щура: які прогнози підготували астрологи для всіх знаків зодіаку
Квітослава Туз 6695
сьогодні 12:58 Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
Олена Левчук 10736
сьогодні 12:22 Останнє сонячне затемнення у році: як воно вплине на всі знаки зодіаку
Квітослава Туз 421
сьогодні 10:57 Що подарувати хлопцю на Новий рік 2020: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
Олена Булан 18962
сьогодні 10:26 Не тільки Джон Сноу: у яких фільмах зіграв актор Кіт Харінгтон
Анастасія Манюхіна 1807
Новини
Більше новин
Залиште відгук