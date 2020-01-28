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Злата Огнєвіч похизувалась стрункою талією в купальниках: спекотні фото

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Злата Огнєвіч показала тіло в купальнику / Instagram / @zlata.ognevich

Період після різдвяних свят – чудова нагода відпочити. Це активно демонструють українські зірки, які обирають для мандрівок екзотичні країни. Так, Злата Огнєвіч вирушила на Балі, звідки вже встигла опублікувати спекотні фото.

Зазвичай артистка обирає сонячний Таїланд. Однак у 2020 році Злата Огнєвіч піддалась тревел-трендам та вирушила на популярний серед зіркових відпочивальників острів Балі. 

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"Напевно, це неможливо, настільки вони різні за внутрішнім відчуттям! Зовнішньо – багато що нагадує Таїланд. А от по глибині – поки Балі на першому місці! Тут стільки гармонії, сили, величі природи", – поділилась Злата Огнєвіч. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Співачка вже встигла поніжитись на пляжі, а в мережі з'явились її курортні фото в купальниках. Перед камерою вона постала у роздільних пляжних вбраннях чорного та червоного кольорів, відтак всі прихильники могли побачити ідеальну фігуру Злати Огнєвіч.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Не боїться артистка і займатись екстремальними видами спорту. Злата Огнєвіч вперше у житті стала на дошку для серфінгу та не стримувала своїх емоцій після дебютного заняття з тренером. 

"Ааа! Перший урок серфінгу! Емоцій – океан! Це такі кайфові відчуття, потрібно мати дуже сильне тіло і ноги, відключати мозок від страху і слухати хвилі! А ще – знання йоги стали в пригоді. Мій коуч сьогодні терплячий", – написала Злата Огнєвіч, поділившись ефектним кадром. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Злата Огнєвіч Відпочинок Індонезія
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