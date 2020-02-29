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Злата Огнєвіч показала приголомшливу фізичну форму: фото в шпагаті

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Злата Огнєвіч показала фото в шпагаті / Instagram / @zlata.ognevich

Українська співачка досить часто хизується бездоганною зовнішністю та спортивним тілом. Черговими досягненнями Злата Огнєвіч поділилася з шанувальниками в інстаграмі. Вона опублікувала фото з балетного залу, на якому продемонструвала свою розтяжку.

Співачка у свої 34 роки чи не найбільше серед зірок вітчизняного шоу-бізнесу дбає про свою фігуру. Вона активно займається спортом та дотримується правильного харчування, що дозволяє їй вражати публіку під час кожного світського виходу. 

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Особистими успіхами вона радо ділиться з фоловерами в соціальних мережах та мотивує на плідну роботу над собою. Вона показала кадр з тренувань, на якому позує у вертикальному шпагаті. На ній темні лосини та білий топ. Волосся вона зібрала у пучок та продемонструвала природну красу без макіяжу.

Злата Огнєвіч пояснила свої спортивні досягнення системною роботою. Співачка порадила прихильникам відмовитися від ліфта та частіше підніматися сходами. Серед секретів успіху зірки – тренер, який не буде шкодувати і зможе пояснити принципи харчування та роботи організму. Невід'ємною частиною результату вона назвала також спортивну форму, у якій хочеться займатися. 

Особисто мені знадобилося близько року, щоб режим здоровий спосіб життя став частиною мене. Починайте прямо сьогодні! Навесні легше змінюватися. Всім краси і легкості,
– порадила Злата Огнєвіч. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Злата Огнєвіч
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