Злата Огнєвіч показала приголомшливу фізичну форму: фото в шпагаті

Українська співачка досить часто хизується бездоганною зовнішністю та спортивним тілом. Черговими досягненнями Злата Огнєвіч поділилася з шанувальниками в інстаграмі. Вона опублікувала фото з балетного залу, на якому продемонструвала свою розтяжку.

Співачка у свої 34 роки чи не найбільше серед зірок вітчизняного шоу-бізнесу дбає про свою фігуру. Вона активно займається спортом та дотримується правильного харчування, що дозволяє їй вражати публіку під час кожного світського виходу.

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Особистими успіхами вона радо ділиться з фоловерами в соціальних мережах та мотивує на плідну роботу над собою. Вона показала кадр з тренувань, на якому позує у вертикальному шпагаті. На ній темні лосини та білий топ. Волосся вона зібрала у пучок та продемонструвала природну красу без макіяжу.

Злата Огнєвіч пояснила свої спортивні досягнення системною роботою. Співачка порадила прихильникам відмовитися від ліфта та частіше підніматися сходами. Серед секретів успіху зірки – тренер, який не буде шкодувати і зможе пояснити принципи харчування та роботи організму. Невід'ємною частиною результату вона назвала також спортивну форму, у якій хочеться займатися.

Особисто мені знадобилося близько року, щоб режим здоровий спосіб життя став частиною мене. Починайте прямо сьогодні! Навесні легше змінюватися. Всім краси і легкості,

– порадила Злата Огнєвіч.