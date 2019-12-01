Злата Огнєвіч показала оновлений імідж на урочистій церемонії: фото

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Злата Огнєвіч на церемонії M1 Music Awards / Instagram / @zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огнєвіч привернула увагу вітчизняних ЗМІ. Все тому, що на червоній доріжці M1 Music Awards вона показала новий імідж, який ідеально посував до її ніжного образу.

Церемонія відгриміла у столичному Палаці Спорту 29 листопада. На червоній доріжці M1 Music Awards 2019 можна було побачити чи н6е всіх представників українського шоу-бізнесу. Зокрема, перед камерами постали Тіна Кароль, Настя Каменських і Потап, Світлана Тарабарова, Alyona Alyona, Монатік, Аліна Гросу, Олександр Пономарьов, учасники гуртів "Время и Стекло", "Без обмежень", "С. К. А. Й", The HARDKISS та інші. Кожен з артистів заздалегідь готувався до цього публічного виходу, відтак на червоній доріжці продемонстрував чи не найефектніше вбрання свого гардеробу. 

Цікаво: M1 Music Awards 2019: якими вбраннями вражали українські зірки

Особливу увагу журналістів привернула розкішна Злата Огнєвіч. Співачка постала перед глядачами церемонії у приголомшливій вечірній сукні рожевого кольору від Ricca Sposa Kiev. Вбрання підкреслило струнку фігуру зірки та ідеально посувало до вечірнього дрес-коду премії. Окрім цього, Злата Огнєвіч оновила свій імідж: артистка перефарбувала волосся у світліший колір та зробила романтичні кучері.

Сьогодні я отримала океан компліментів! Чудова сукня, мій образ і все – просто ідеально,
– написала Злата Огнєвіч. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Як відомо, Злата Огнєвіч – одна з небагатьох представниць українського шоу-бізнесу, яка з легкістю наважується на експерименти зі стилем та іміджем. Досі артистка мала темне волосся, яке полюбляла укладати, роблячи легкі голлівудські локони. Окрім цього, донедавна Злата носила гривку. 

До теми: Переможці премії M1 Music Awards 2019: хто з виконавців отримав нагороду

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини України Краса Злата Огнєвіч Нагороди
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