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Злата Огнєвіч показала розкішну фігуру в білизні: фото 18+

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Злата Огнєвіч у білизні / Instagram / @zlata.ognevich

12 січня популярна українська співачка Злата Огнєвіч святкує 34-ий день народження. На офіційній інстаграм-сторінці вона опублікувала сексуальні фото в спідній білизні, які вже встигли розбурхати мережу.

Перед камерою українська артистка постала у мереживних комплектах світлих кольорів, які підкреслили її струнку фігуру. Ніжності образу Злати Огнєвіч додав легкий макіяж та хвилясте волосся. 

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Злата Огнєвіч у спідній білизні
Злата Огнєвіч у спідній білизні / Instagram / @zlata.ognevich

А от допис зіркова іменинниця вирішила присвятити мотивації. Злата Огнєвіч не приховувала від прихильників, що колись життєві труднощі спричинили у неї депресію. Зірка навіть думала про самогубство, однак вчасно змінила рішення. 

"Після того, як в моєму житті була глибока депресія на фоні різних невдач, настільки глибока, що я намагалася піти додому, на небо, прийшовши до тями і відчувши, що я все ще дихаю, першим мені захотілося побачити безкрає сонце, щоб воно заливало собою все навколо! То був сильний поштовх, я немов прокинулася від хворобливого сну, усвідомивши, як же сильно я люблю життя. І тоді я вирішила, що хочу бути кращою версією себе. Саме це і стало головним девізом, моєю мотивацією!" – поділилась Злата Огнєвіч. 

Сексуальна Злата Огнєвіч
Сексуальна Злата Огнєвіч / Instagram / @zlata.ognevich

Відтоді артистка змінила свій стиль життя. За словами Злати Огнєвіч, вона тепер приймає рішення, запитуючи себе, чи змінить цей вчинок її на краще. 

Перед тим, як прийняти будь-яке рішення, я себе питаю: "Чи зробить це мене кращою, гармонійнішою в професії, житті, особистому аспекті?".. До речі, за кожну, хай і невелику перемогу потрібно себе хвалити! В день народження я цим і займуся – буду себе хвалити і радувати!
– додала вона.

Злата Огнєвіч
Злата Огнєвіч / Instagram / @zlata.ognevich

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини України Новини LifeStyle Злата Огнєвіч
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