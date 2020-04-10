Злата Огнєвіч презентувала ліричну пісню на вірші Андрія Хливнюка: відео і текст пісні

Українська виконавиця Злата Огнєвіч презентувала ліричну пісню на слова лідера гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка. Ніжна та душевна композиція стала промінчиком світла у непростий для всього світу час.

Злата Огнєвіч є втіленням тендітної та, водночас, сильної жінки. Вона вміє зачарувати прихильників новими творчими роботами. Кожна її пісня наповнена любов'ю та щирими почуттями. Сьогодні, 10 квітня, на офіційному ютуб-каналі артистка представила чергову композицію, яка вразила емоційністю.

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Прем'єра пісні "Ти обіцяв" – це оприлюднення історії кохання Злати Огнєвіч, на яке вона довго не могла наважитися. Вона знайшла себе у віршах Андрія Хливнюка. Це пісня про щирість, найчистіші почуття та справжнє кохання, яке було в її житті. А з іншого боку – самолюбство, лицемірство та зрада.

В моєму житті була історія, коли я зустрічалась з хлопцем і через деякий час дізналась, що у нього є відносини з іншою дівчиною. Взагалі виявилось, що його хобі – це колекціонування красивих дівчат, саме так він тішив своє самолюбство. Коли я дізналась правду, мені було дуже боляче, моє серце розбили. Відносини з цим хлопцем я досі вважаю справжнім і чистим коханням, яке зробило мене кращою,

– поділилася співачка.

Злата Огнєвіч – "Ти обіцяв": дивіться ліричне відео онлайн

Текст пісні "Ти обіцяв":

Ти обіцяв не мати таємниць

І щиро так дивився у зіниці

А потім сталось впасти долі лиць

Лишай собі всі свої таємниці

Відповідальність не діли на двох

З тією будь, що так тебе хотіла

Чи справді душу маєш, чи лиш тіло?

Лишай собі свій морок на сімох

Не можеш скласти сам собі ціни

Не можеш ти собі шляху обрати

Лишайся сам повільно догорати

Бо ти не заслуговуєш війни!

Не тішся не стікатиму я кров'ю

Не плачу а співатиму натомість

Я не примножуватиму ненависть

Я рани лікуватиму любов'ю

Якщо мені така судилась доля

Допомогти здолати біль наступним

Кохання справжнє не бува підступним

Я рани лікуватиму любов'ю.

Тепер коли вже твій холоне слід,

Глибокі рани довго заживають,

Сьогодні про таке вже не співають,

Цікаво як ви топите цей лід?

Не можу перестрибнути стіни

Слів де тобі потрібних назбирати

Лишайся сам повільно догорати

Бо ти не заслуговуєш війни...